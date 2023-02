J2US: Ποιο ζευγάρι θα είναι αντίπαλοι και ποιοι πρώην... παραλίγο να είναι ζευγάρι στο show;

Ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης σε μια αποκαλυπτική του συνέντευξη, μίλησε για την απόφαση να γίνει δεύτερος κύκλος, αλλά και το πώς επιλέγονται τα πολυαναμενόμενα ζευγάρια του show.

«Την απόφαση να βγει ξανά το JUST τη 2η σεζόν την πήραμε μαζί με τον Alpha. Έγινε για όλους το πάρτι του Σαββατόβραδου, το πιο αγαπημένο σημείο συνάντησης.

Για εμένα τα ζευγάρια είναι στοίχημα κάθε φορά, δεν θέλω να δένουν μεταξύ τους, θέλω να είναι αναπάντεχα και τελείως μοναδικά.».

Τέλος, στην ερώτηση πώς φαντάζεται τον εαυτό του σε μερικά χρόνια, η απάντηση ήταν αποστομωτική. «Λαϊκό τραγουδιστή με πολλούς πλατινένιους δίσκους!»

Δείτε το απόσπασμα από το Happy Day εδώ:

Η εκπομπή Super Κατερίνα αποκάλυψε πληροφορίες για κάποια από τα πολυσυζητημένα ζευγάρια αλλά και συζητήσεις για μία guest κριτή έκπληξη που ίσως καθίσει δίπλα στην Δέσποινα Βανδή…και θα συζητηθεί πολύ!

Ποιο ζευγάρι στη ζωή θα είναι αντίπαλοι στο Just the Two of Us και ποιο πρώην ζευγάρι στη ζωή παραλίγο να είναι ζευγάρι στο show;

Η εκπομπή μας αποκάλυψε, επίσης, ότι θα υπάρχουν secret ζευγάρια αλλά και μια guest κριτής βόμβα!