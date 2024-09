Jerusalem Post: Είναι νεκρός ο Χασάν Νασράλα – Το διαψεύδει η Χεζμπολάχ

Δεν έχει τέλος το θρίλερ για την τύχη του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, μετά το ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό…

Λίβανος: Ζει ο ηγέτης Ναζράλα; Από τις ΗΠΑ έδωσε το «οκ» ο Νετανιάχου για την επίθεση στη Βυρητό

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ ήταν στη Βηρυτό, όταν χτύπησε εκεί το Ισραήλ, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις το απόγευμα της Παρασκευής 27/9/2024, με στόχο το αρχηγείο της οργάνωσης.

Οι πληροφορίες έρχονται από ισραηλινές πηγές, οι οποίες μεταδίδονται και στα Μέσα του Ισραήλ και κάνουν λόγο πως τελικά, όντως ο Νασράλα βρισκόταν στο κτήριο της Χεζμπολάχ την ώρα της επίθεσης και έχασε τη ζωή του.

Υπενθυμίζεται πως σε θρίλερ είχε εξελιχθεί η υπόθεση του Νασράλα μετά την επίθεση του Ισραήλ, η οποία ήταν η μεγαλύτερη που δέχθηκε η Βηρυτός εδώ και 18 χρόνια, καθώς ισοπεδώθηκαν συνολικά τέσσερα κτήρια με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα.

According to Iranian Officials who spoke to the New York Times; Iranian Supreme Leader, Ali Khamenei has called an Emergency Meeting of the Supreme National Security Council at his Home Compound. pic.twitter.com/PN4hiIivuc

— OSINTdefender (@sentdefender) September 27, 2024