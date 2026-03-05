Jim Carrey στα César και η viral θεωρία συνωμοσίας — Τι απαντούν διοργάνωση και εκπρόσωποι

Η παρουσία του Jim Carrey στην τελετή των César Awards στο Παρίσι βρέθηκε στο επίκεντρο ενός απρόσμενου viral κύματος, όταν στα social media άρχισαν να διακινούνται θεωρίες ότι ο ηθοποιός δεν ήταν… ο πραγματικός, αλλά σωσίας ή ακόμη και «κλώνος».

Η συζήτηση άναψε μετά από ανάρτηση της drag performer Alexis Stone, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες με εντυπωσιακά προσθετικά και περούκα που παρέπεμπαν στην εμφάνιση του Carrey εκείνο το βράδυ, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα «Alexis Stone as Jim Carrey in Paris». Αν και επρόκειτο για ακόμη μία καλλιτεχνική μεταμόρφωσή της, αρκετοί χρήστες θεώρησαν ότι επρόκειτο για αποκάλυψη. Το θέμα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν και η Megan Fox εξέφρασε δημόσια την απορία της, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στις εικασίες.

Οι φήμες, ωστόσο, διαψεύστηκαν άμεσα. Ο εκπρόσωπος των César, Grégory Caulier, μιλώντας στο Variety, ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται κανένα ζήτημα, τονίζοντας πως η συμμετοχή του Carrey είχε οργανωθεί από μήνες και ότι ο ηθοποιός είχε αφιερώσει χρόνο για να προετοιμάσει την ομιλία του στα γαλλικά, με έμφαση στη σωστή προφορά. Παράλληλα, ο προσωπικός του εκπρόσωπος επιβεβαίωσε μέσω του TMZ ότι ο ίδιος ο Carrey παρευρέθηκε κανονικά και παρέλαβε το τιμητικό του βραβείο.

Στην τελετή της 26ης Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός μίλησε στα γαλλικά, αναφέρθηκε στις οικογενειακές του ρίζες από τη Γαλλία και καταχειροκροτήθηκε από τους ανθρώπους του γαλλικού κινηματογράφου.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της ταχύτητας με την οποία οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να μετατρέψουν μια αλλαγή στην εμφάνιση ή μια καλλιτεχνική μεταμόρφωση σε θεωρία συνωμοσίας — όπως έχει συμβεί στο παρελθόν και με ονόματα όπως η Avril Lavigne και η Britney Spears.

