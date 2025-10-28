Κ. Ρουμελιώτης: «Το φετινό πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο»

«Πιστεύω ότι για να οριοθετήσουμε τους στόχους της ομάδας, θα πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Δίνω μεγάλη σημασία στην ιστορία της κάθε ομάδας, γιατί η γνώση του παρελθόντος σε διδάσκει για το παρόν και το μέλλον. Ο Έσπερος ΑΟΠΑ και ο Γλαύκος είχαν αξιοσέβαστη πορεία, αλλά καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να σταθεροποιηθεί στη συνείδηση του φίλαθλου κόσμου σαν μία υπολογίσιμη δύναμη της Β΄ Εθνικής. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας φέτος, αυτή η χρονιά μπορεί να γίνει η χρονιά της καθιέρωσης σε ανώτερο επίπεδο, στο επίπεδο της National League 1 για εμας. Καταφέρνοντας αυτόν τον στόχο θα βάλουμε τις βάσεις να γίνουν τα επόμενα βήματα».

Αυτά τόνισε ο προπονητής της Α.Ε. Γλαύκου Έσπερου, Κώστας Ρουμελιώτης και πρόσθεσε: «Το φετινό πρωτάθλημα είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει τρεις ομάδες που δημιουργήθηκαν με αποκλειστικό στόχο την άνοδο. Τον Απόλλωνα, τον Κρόνο και τον Εθνικό Λιβαδειάς. Υπάρχει μια ακόμη ομάδα που είναι πάρα πολύ δυνατή, αθλητική και ταλαντούχα, ο Προμηθέας 2014. Ομάδα που μπορεί να αντλήσει παίκτες από μία μεγάλη δεξαμενή νεαρών και ταλαντούχων αθλητών. Εκτός του Ιόνιου και της Σαρωνίδας που γράφουν τώρα τη δική τους ιστορία, οι άλλες ομάδες του Ομίλου έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν στην Α1 Εθνική και στην Elite League ή πρωταγωνιστούν χρόνια στη Β’ Εθνική. Είναι κατανοητός λοιπόν ο βαθμός δυσκολίας. Μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές διαπιστώνουμε όλοι ότι ζούμε σε ένα πολύ αμφίρροπο πρωτάθλημα με τις συγκεκριμένες ομάδες να ξεχωρίζουν και τις υπόλοιπες να είναι σχεδόν ισοδύναμες και θα δώσουν μεγάλη μάχη για τη θέση τους στην τελική κατάταξη. Εμείς είμαστε ουσιαστικά η ίδια ομάδα που πέρυσι κατακτήσαμε το πρωτάθλημα στη Γ΄ Εθνική».

Σε ερώτηση για απολογισμό στις πρώτες αγωνιστικές ο Κώστας Ρουμελιώτης επισήμανε να εξής: «Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε απολογισμό. Έχουμε κρατήσει αλώβητη την έδρα μας, χάσαμε ένα παιχνίδι εκτός που θα μπορούσαμε να είχαμε νικήσει. Όμως γενικά έχουμε να βελτιώσουμε πολλά τόσο στο αμυντικό, όσο και στο επιθετικό μας παιχνίδι».

Τέλος για την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα που ακολουθεί πρόσθεσε: «Νομίζω ότι πριν χρόνια κανείς δεν θα φανταζόταν ότι θα υπήρχε παιχνίδι της Ένωσης με τον Απόλλωνα σε επίπεδο Εθνικών κατηγοριών. Ο Απόλλων είναι ομάδα Α1 Εθνικής και εκεί θα βρεθεί αργά ή γρήγορα. Παρακολούθησα το παιχνίδι με τον Εθνικό Λιβαδειάς και είδα ξανά την απίστευτη δυναμική που του δίνει ο κόσμος του. Αποτελεί το μεγάλο φαβορί μαζί με τον Κρόνο για την κατάκτηση του τίτλου. Όμως, όπως μας πει ο Γκάτσος, μελοποιημένος από τον Χατζιδάκι: «Όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει». Εμείς λοιπόν θα δώσουμε το 100%, όπως πρέπει να κάνουμε σε κάθε αγώνα με πίστη στη δουλειά μας και υπερασπιζόμενοι το όραμα του Συλλόγου».

