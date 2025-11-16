Κ19 ΕΠΣ Αχαΐας: Συγκινητική στιγμή στο Δίας – Αχαϊκή με Γραψόπουλο

Ο αθλητισμός ενώνει και ευαισθητοποιεί και άνθρωποι του ποδοσφαίρου όπως ο Γιώργος Γραψόπουλος είναι πολύ δυνατοί για να το βάλουν κάτω

Κ19 ΕΠΣ Αχαΐας: Συγκινητική στιγμή στο Δίας - Αχαϊκή με Γραψόπουλο
16 Νοέ. 2025 11:54
Pelop News

Μια πολύ όμορφη στιγμή διαδραματίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 15/11 πριν το παιχνίδι ανάμεσα στον Δία και την Αχαϊκή για το πρωτάθλημα Primavera K19 της ΕΠΣ Αχαΐας, που διεξήχθη στο γήπεδο «Α. Κάνιστρας».

Ο υπεύθυνος της ακαδημίας των «κιτρινόμαυρων», Γιώργος Γραψόπουλος πέρασε πρόσφατα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και θα χρειαστεί να κάνει επέμβαση, όμως ήταν κανονικά στο γήπεδο.
Ετσι, ο προπονητής του Δία, Ανδρέας Σταυρόπουλος, που συνδέεται με στενή φιλία μαζί του έφτιαξε μια μπλούζα με τα σήματα των δύο ομάδων και το μήνυμα: «Καλή ανάρρωση Γιώργο», την οποία του την παρέδωσε μαζί με τον προπονητή της Αχαϊκής, Θόδωρο Πατρώνη.

Κ19 ΕΠΣ Αχαΐας: Συγκινητική στιγμή στο Δίας - Αχαϊκή με ΓραψόπουλοΕίχε προηγηθεί συνεννόηση των δύο ομάδων, που μπήκαν στο γήπεδο μαζί με τους διαιτητές, κρατώντας συγκινημένοι όλοι μαζί τη μπλούζα. Ο αθλητισμός ενώνει και ευαισθητοποιεί και άνθρωποι του ποδοσφαίρου όπως ο Γιώργος Γραψόπουλος είναι πολύ δυνατοί για να το βάλουν κάτω.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Δία επικράτησε με 2-0 παρότι είχε στη σύνθεσή της πολλούς παίκτες από την Κ16. Hταν παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05 Στο Ζευγολατιό η βάση της σπείρας Ρομά που κατηγορείται για απάτες με λεία 35 εκατ. ευρώ!
14:59 Στη βράβευση του Νικήτα Κακλαμάνη και ο Παύλος Μαρινάκης
14:52 Ηλεία: Ληστεία στη Μαραθιά, σύλληψη στα Σαβάλια
14:35 Απάντηση Χρυσοχοϊδη για την καταδίκη του Ρουβίκωνα: «Γιατί μπροστά στο Μνημείο;»
14:32 Πολυτεχνείο: Στεφάνι ο Κασσελάκης μαζί με αντιστασιακούς
14:26 Κ. Τασούλας στον Β. Ζελένσκι: Η στάση μας υπαγορεύτηκε και από το τραύμα της Κύπρου,
14:13 Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Σαμαρά στον Δημήτρη Σταμάτη
14:08 Κωνσταντινούπολη: Μάνα και τα δυο της παιδιά πέθαναν από ψεκασμένα τρόφιμα!
14:02 Μητσοτάκης-Ζελένσκι: Πέφτουν υπογραφές στο Μαξίμου παρουσία και της κ. Γκιλφόιλ
13:55 Συντάξεις: Δείτε για ποιο λόγο θα καταβληθούν νωρίτερα οι συντάξεις
13:33 Πότε προβλέπουν οι μετεωρολόγοι το πρώτο κύμα ψύχους στην Ελλάδα
13:28 Που θα δείτε τις μάχες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού
13:18 Διεύρυνση ωραρίου και προσφορές οι κινήσεις του Εμπορικού Συλλόγου ενόψει black Friday και Αγ. Ανδρέα
13:08 Έφυγε ο πρώην Υπουργός της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης-Το βιογραφικό του
13:00 Το μήνυμα του Δήμου Πατρέων για την επέτειο του Πολυτεχνείου
12:54 Νέες αποκαλύψεις από τον Μαρτίκα για το κύκλωμα με τις απάτες
12:43 «Πάτησε» Ελλάδα ο Ζελένσκι –Με ποιους θα συναντηθεί για την συμφωνία με το φυσικό αέριο
12:37 Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου
12:26 Η Αχαϊα ψηλά στην ανεπίσημη κατάταξη του ΣΕΓΑΣ
12:18 Ωρα Πατρών: «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για το τρένο, υπεύθυνη η Νέα Δημοκρατία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ