Κ19 ΕΠΣ Αχαΐας: Συγκινητική στιγμή στο Δίας – Αχαϊκή με Γραψόπουλο

Μια πολύ όμορφη στιγμή διαδραματίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 15/11 πριν το παιχνίδι ανάμεσα στον Δία και την Αχαϊκή για το πρωτάθλημα Primavera K19 της ΕΠΣ Αχαΐας, που διεξήχθη στο γήπεδο «Α. Κάνιστρας».

Ο υπεύθυνος της ακαδημίας των «κιτρινόμαυρων», Γιώργος Γραψόπουλος πέρασε πρόσφατα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και θα χρειαστεί να κάνει επέμβαση, όμως ήταν κανονικά στο γήπεδο.

Ετσι, ο προπονητής του Δία, Ανδρέας Σταυρόπουλος, που συνδέεται με στενή φιλία μαζί του έφτιαξε μια μπλούζα με τα σήματα των δύο ομάδων και το μήνυμα: «Καλή ανάρρωση Γιώργο», την οποία του την παρέδωσε μαζί με τον προπονητή της Αχαϊκής, Θόδωρο Πατρώνη.

Είχε προηγηθεί συνεννόηση των δύο ομάδων, που μπήκαν στο γήπεδο μαζί με τους διαιτητές, κρατώντας συγκινημένοι όλοι μαζί τη μπλούζα. Ο αθλητισμός ενώνει και ευαισθητοποιεί και άνθρωποι του ποδοσφαίρου όπως ο Γιώργος Γραψόπουλος είναι πολύ δυνατοί για να το βάλουν κάτω.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Δία επικράτησε με 2-0 παρότι είχε στη σύνθεσή της πολλούς παίκτες από την Κ16. Hταν παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

