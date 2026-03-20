Καμπάνα 2.000 ευρώ σε οδηγό για επικίνδυνους ελιγμούς

Κυριολεκτικά ειδική επιχείρηση της Τροχαίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο λόφο του Λυκαβηττού οπού μεταξύ άλλων, από τους αστυνομικούς επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ σε οδηγό που πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητο του.

Κατά την επιχείρηση της Τροχαίας έγιναν έλεγχοι σε αυτοκίνητα και βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν 3 άδειες ικανότητας οδήγησης.

