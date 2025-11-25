Καμπανάκι κινδύνου για την Πάτρα

Σε ισχυρό καμπανάκι κινδύνου για την κατάσταση του κτιριακού αποθέματος της Πάτρας και συνολικά της Δυτικής Ελλάδας εξελίχθηκε η ημερίδα με θέμα «Ασφάλεια κτιρίων και Συντήρηση – Κίνδυνοι και προκλήσεις», που διοργανώθηκε χθες από τον Πατραϊκό Ομιλο Πολιτιστικής – Τουριστικής – Αθλητικής – Καλλιτεχνικής – Εθνικής Παράδοσης και Εθνικής Κληρονομιάς, σε συνδιοργάνωση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, παράρτημα Δυτικής Ελλάδας, και με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΔΕ, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του Δήμου, επιστημονικών φορέων και επαγγελματικών συλλόγων, καταθέτοντας την εξειδικευμένη τους οπτική στο πρόβλημα των ασυντήρητων κτιρίων.

Ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, απηύθυνε χαιρετισμό παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση του ζητήματος, ενώ από την πλευρά του Δήμου Πατρέων χαιρέτισε η αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Αναστασία Τογιοπούλου.

Τις εισηγήσεις άνοιξε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος, ο οποίος παρουσίασε το πιλοτικό πρόγραμμα για το Πιστοποιητικό Ελέγχου Ασφαλείας Κτιρίου.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας, Ολυμπία Λόη, ανέλυσε την ανάγκη η στατική επάρκεια να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ν. Αχαΐας, Αρης Γκατζόγιας, επικεντρώθηκε στα τεχνικά ευρήματα και στις προτάσεις των μηχανικών για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, Χρήστος Φαλιέρος, παρουσίασε τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η υπηρεσία σχετικά με επικίνδυνα και ασυντήρητα κτίρια.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Αθανάσιος Ζούπας, ανέλυσε το νομικό πλαίσιο που διέπει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών.

Ο αντιπρόεδρος της Ενωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαΐας, Νικόλαος Παπάκος, παρουσίασε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες, αλλά και τα εμπόδια που συναντούν στην προσπάθεια συντήρησης των ακινήτων τους.

Τον συντονισμό της ημερίδας είχε ο δημοσιογράφος Δημήτριος Αβραμίδης.

Παρουσιάστηκαν στην ημερίδα στοιχεία που αποτυπώνουν ένα πρόβλημα με σοβαρές διαστάσεις για τη δημόσια ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών: τη γήρανση και την εγκατάλειψη μεγάλου μέρους του κτιριακού αποθέματος. Το 60% των κτιρίων στην Πάτρα είναι άνω των 40 ετών και, σε συνδυασμό με την απουσία τακτικής συντήρησης, βρίσκονται πλέον σε προχωρημένη φθορά. Οπως υπογράμμισαν οι ομιλητές, η έλλειψη κουλτούρας προληπτικής φροντίδας λειτουργεί σαν «χιονόμπαλα», με τις βλάβες να συσσωρεύονται και το κόστος αποκατάστασης να αυξάνεται συνεχώς.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για τα διατηρητέα, με κοινή διαπίστωση ότι το ισχύον πλαίσιο έχει αποτύχει. Χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς υψηλών απαιτήσεων, ανεπαρκούς χρηματοδότησης και υπέρογκων μελετών.

Οι συμμετέχοντες κατέληξαν στην ανάγκη άμεσης θεσμικής και επιχειρησιακής παρέμβασης: ενίσχυση υπηρεσιών δόμησης, καθιέρωση υποχρεωτικού πλάνου συντήρησης και νέα εργαλεία στήριξης για τα διατηρητέα.

