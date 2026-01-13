«Καμπανάκια» ΕΣΕΕ και ΙΟΒΕ για το λιανεμπόριο: Υποτονικές γιορτές 2025-2026, «stress test» οι χειμερινές εκπτώσεις

Το λιανικό εμπόριο ξεκινά το 2026 με αρνητικές προοπτικές, μετά μια εορταστική περίοδο Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς που δεν προσέφερε την αναμενόμενη ώθηση στις πωλήσεις. Πληθαίνουν οι ανησυχητικές ενδείξεις από την ΕΣΕΕ και το ΙΟΒΕ, ενώ οι χειμερινές εκπτώσεις που ξεκίνησαν στις 12 Ιανουαρίου 2026 αποτελούν κρίσιμο «stress test» για τον κλάδο.

Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της ΕΣΕΕ για την εορταστική περίοδο 2025-2026, το 52% των επιχειρήσεων κατέγραψε χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι, ενώ το 32% κινήθηκε στα ίδια επίπεδα. Από τις επιχειρήσεις με πτώση, το 46% ανέφερε μείωση έως 10% και το 34% από 11% έως 20%, με αποτέλεσμα περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις (42%) να δηλώνουν συνολική πτώση τζίρου έως 20%.

Η επισκεψιμότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, με το 41% των εμπόρων να δηλώνει μέτρια ικανοποίηση και το 33% λίγο έως καθόλου ικανοποιημένο. Για να αντιμετωπίσουν την υποτονική κίνηση, το 42% των επιχειρήσεων προχώρησε σε προσφορές ή εκπτώσεις εντός της γιορταστικής περιόδου, με το 48% από αυτούς να μειώνει τιμές από 11% έως 20%. Επιπλέον, μόλις στο 13% των καταστημάτων οι συναλλαγές έγιναν κυρίως με μετρητά, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Το ΙΟΒΕ, στο δελτίο οικονομικής συγκυρίας του Δεκεμβρίου 2025, καταγράφει απότομη επιδείνωση: ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο υποχώρησε στις 97,2 μονάδες από 113,5 μονάδες τον Νοέμβριο. Οι εκτιμήσεις για τρέχουσες πωλήσεις παραμένουν θετικές αλλά εξασθενημένες, ενώ οι προβλέψεις για το επόμενο τρίμηνο υποχωρούν. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η απότομη αύξηση των αποθεμάτων, που σημαίνει ότι πολλά προϊόντα παραμένουν αδιάθετα στα ράφια, αυξάνοντας την πίεση για «ξεστοκάρισμα» με μειωμένα περιθώρια κέρδους.

Οι δύο φορείς συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το κλίμα στον κλάδο επιδεινώθηκε στο κλείσιμο του 2025, με τις προσδοκίες να γίνονται πιο επιφυλακτικές. Σε αυτό το πλαίσιο, οι χειμερινές εκπτώσεις καλούνται να λειτουργήσουν ως «σανίδα σωτηρίας», βελτιώνοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και δείχνοντας αν η κατανάλωση θα διατηρήσει δυναμική ή θα συνεχίσει να κινείται συγκρατημένα.

