Καμπεράι στον Peloponnisos FM: «Καταγιστικοί στο Κιάτο, πρώτος στόχος η παραμονή»

Ο επιθετικός της Παναχαϊκής, Αμαρίλντο Καμπεράι, μίλησε χθές στον peloponnisos FM και αναφέρθηκε στην σπουδαία νίκη της ομάδας στο Κιάτο, αλλά και στη συνέχεια.

«Ήμασταν διαβασμένοι και νικήσαμε δίκαια» είπε ο Αλβανός επιθετικός και πρόσθεσε: «Νιώθω μεγάλα χαρά που βρίσκομαι στην Παναχαϊκή και είμαι αισιόδοξος για την συνέχεια ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας που είναι η παραμονή».

Ακούστε αναλυτικά:

