Καμπεράι στον Peloponnisos FM: «Καταγιστικοί στο Κιάτο, πρώτος στόχος η παραμονή»

Καμπεράι στον Peloponnisos FM: «Καταγιστικοί στο Κιάτο, πρώτος στόχος η παραμονή»
28 Οκτ. 2025 18:11
Pelop News

Ο επιθετικός της Παναχαϊκής, Αμαρίλντο Καμπεράι, μίλησε χθές στον peloponnisos FM και  αναφέρθηκε στην σπουδαία νίκη της ομάδας στο Κιάτο, αλλά και στη συνέχεια.

«Ήμασταν διαβασμένοι και νικήσαμε δίκαια» είπε ο Αλβανός επιθετικός και πρόσθεσε: «Νιώθω μεγάλα χαρά που βρίσκομαι στην Παναχαϊκή και είμαι αισιόδοξος για την συνέχεια ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας που είναι η παραμονή».

Ακούστε αναλυτικά:
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:35 Κωνσταντοπούλου: Το μήνυμα της Ζωής για το νόημα του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου
19:29 Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία στη Γάζα: Η Χαμάς αναβάλλει την παράδοση σορού ομήρου
19:22 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Και η Θεοδώρα Ρογδάκη στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
19:18 Ανοικτή Εκδήλωση από το ΚΕΚ Δάφνη
19:10 Τζαμάικα: Έρχεται ο τυφώνας «Μελίσα», τι λένε οι αρχές
19:07 Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
19:03 Δήμος Ερυμάνθου: «Η απόφαση για το κλείσιμο καταστήματος ΕΛΤΑ προκαλεί αγανάκτηση»
19:00 Πρόστιμα ΚΟΚ: Οι δήμοι χάνουν πολύτιμους πόρους
18:53 Μ. Μπιτσάκου: «Παίρνω δύναμη φορώντας το σκουφάκι με το 10»
18:48 Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος στέκεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
18:42 Δείτε για ποιο λόγο η Amazon θα κάνει 14.0000 απολύσεις
18:34 Ο Νετανιάχου διάταξε πλήγματα στη Γάζα, δείτε για ποιο λόγο
18:30 Ο Χρυσός συνεχίζει το «ράλι», εκτιμήσεις για τιμή ρεκόρ
18:22 Ο Ζελένσκι μιλά για συνάντηση ευρωπαίων για σχέδιο εκεχειρίας
18:18 Αίολος Αγυιάς: «Βγάλαμε δύσκολο πρόγραμμα, στόχος τώρα οι νίκες»
18:11 Καμπεράι στον Peloponnisos FM: «Καταγιστικοί στο Κιάτο, πρώτος στόχος η παραμονή»
18:04 Η Ματίνα Παγώνη εξήγησε την απόφαση της να μην κάνει παιδί
17:55 Σοκ στην Ιντερ-Ο Μαρτίνεθ σκότωσε 81χρονο σε τροχαίο
17:45 Με εντολή Τραμπ επιθέσεις σε πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά ΒΙΝΤΕΟ
17:36 Συγκίνηση από την παρέλαση στη Γαβαλού-Παρέλασε τυφλός μαθητής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ