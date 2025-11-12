Καμπότζη και Ταϊλάνδη κοντά σε νέα πολεμική σύγκρουση – Πληγώθηκε η εκεχειρία που έκλεισε ο Τραμπ

Κινδυνεύει να καταρρεύσει η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Καμπότζη και στην Ταϊλάνδη, η οποία επετεύχθη μετά από διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, τερματίζοντας την πολεμική περίπου πέντε ημερών που έληξε στις 28 Ιουλίου 2025.

Μετά και την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ για να «κλείσει» η συμφωνία εκεχειρίας, δεν υπήρχαν πλέον φόβοι και ανησυχία ότι Ταϊλάνδη και Καμπότζη θα βρεθούν αντιμέτωπες σε νέα στρατιωτική σύγκρουση.

Ωστόσο, οι εντάσεις κλιμακώθηκαν εκ νέου προχθές Δευτέρα (10.11.2025) όταν ένας Ταϊλανδός στρατιώτης ακρωτηριάστηκε από νάρκη με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί η Καμπότζη ότι τοποθέτησε κι άλλες νάρκες σε διαφιλονικούμενο τμήμα των συνόρων τους.

Χθες Τρίτη (11.11.2025) η Ταϊλάνδη έκανε ένα βήμα παραπάνω αφού «πάγωσε» την ενισχυμένη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον περασμένο Οκτώβριο, παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνέχεια ήταν ένας άνθρωπος να σκοτωθεί σήμερα (12.11.2025) στην Καμπότζη εν μέσω έξαρσης της αντιπαράθεσης, με αποτέλεσμα οι δύο χώρες να κατηγορήσουν η μία την άλλη.

Η Καμπότζη αρνείται την κατηγορία ότι τοποθέτησε και άλλες νάρκες και κάλεσε την Ταϊλάνδη να τηρήσει τη συμφωνία του Οκτωβρίου, η οποία οικοδομήθηκε πάνω σε μια αρχική εκεχειρία που διαπραγματεύθηκε ο Τραμπ προκειμένου να τεθεί τέλος σε συγκρούσεις πέντε ημερών τον Ιούλιο του 2025.

Πυροβολισμοί κοντά σε διαφιλονικούμενο μεθοριακό χωριό

Το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης δήλωσε ότι Ταϊλανδοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ κοντά σε διαφιλονικούμενο μεθοριακό χωριό γύρω στις 3:50 τοπική ώρα (10:50 ώρα Ελλάδας) σήμερα.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν, ανέφερε σε ανακοίνωση. Ο εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού υποστράτηγος Βιντάι Σουβάρι δήλωσε πως Καμποτζιανοί στρατιώτες εξαπέλυσαν αρχικά πυρά μέσα στην Ταϊλάνδη.

«Οι ταϊλανδικές δυνάμεις καλύφθηκαν και απάντησαν εκτοξεύοντας προειδοποιητικά πυρά, σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής», είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν απώλειες στην πλευρά της Ταϊλάνδης. «Το επεισόδιο κράτησε περίπου δέκα λεπτά προτού επανέλθει η ηρεμία».

Ο διαφιλονικούμενος μεθοριακός οικισμός, που σύμφωνα με την Ταϊλάνδη είναι τμήμα του χωριού Μπαν Νονγκ Για Καέου στην επαρχία Σα Καέου, το οποίο όμως η Καμπότζη λέει ότι είναι τμήμα του χωριού Πρέι Τσαν στην επαρχία Μπαντεάι Μιντσέι, ήταν ο τόπος προηγούμενων συγκρούσεων.

Ο εκπρόσωπος του ταϊλανδικού υπουργείου Εξωτερικών Νικομντέτζ Μπαλανκούρα δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους πως η Ταϊλάνδη ζητεί εξηγήσεις από την Καμπότζη για το επεισόδιο της Δευτέρας.

«Τους ζητήσαμε να εξακριβώσουν τα γεγονότα και να προσδιορίσουν ποιος φέρει την ευθύνη και επίσης, τους ζητήσαμε να εφαρμόσουν μέτρα για να αποτρέψουν την επανάληψη στο μέλλον αυτής της κατάστασης».

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Καμπότζης αρνήθηκε να σχολιάσει τις απαιτήσεις της Ταϊλάνδης.

Τουλάχιστον 48 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 300.000 εκτοπίστηκαν προσωρινά στις συγκρούσεις του Ιουλίου του 2025, κατά τις οποίες εκτοξεύθηκαν εκατέρωθεν ρουκέτες, σημειώθηκαν σφοδρά πυρά πυροβολικού και εξαπολύθηκαν αεροπορικά πλήγματα.

