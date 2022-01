Καφές: Πόσο επιβλαβής είναι η προσθήκη ζάχαρης

Ο καφές είναι ένα υγιεινό ρόφημα από μόνος του, αλλά μπορεί εύκολα να γίνει επιβλαβής απόλαυση όταν προσθέτει κανείς ζάχαρη σε αυτόν. Εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν μπορούν να ξεκινήσουν την ημέρα τους χωρίς να πιουν τον καφέ τους. Ωστόσο, ο μαύρος καφές έχει πικρή γεύση για τους περισσότερους με αποτέλεσμα να προσθέτουν υπερβολικές ποσότητες ζάχαρης ή γλυκαντικών για να κάνουν τον καφέ τους να έχει καλύτερη γεύση.

Δεν είναι μυστικό, λοιπόν, ότι η ζάχαρη είναι επιβλαβής για την υγεία, καθώς έχει μικρή έως καθόλου θρεπτική αξία και μπορεί να οδηγήσει σε μια ποικιλία προβλημάτων υγείας, όπως αύξηση βάρους, διαβήτη και καρδιακές παθήσεις, αναφέρει το Medical News Today.

Τα φυσικά σάκχαρα, που βρίσκονται σε τρόφιμα όπως τα φρούτα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, δεν έχουν τις ίδιες αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό με τα επεξεργασμένα σάκχαρα. Η ζάχαρη διατίθεται σε πολλές μορφές, όπως δεξτρόζη, σακχαρόζη, σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη και νέκταρ αγαύης. Όταν αγοράζετε προϊόντα για να γλυκάνετε τον καφέ σας, αναζητήστε αυτά τα συστατικά και αποφύγετε τα όταν είναι δυνατόν. Ο καλύτερος τρόπος για να γλυκάνετε τον καφέ σας είναι να χρησιμοποιήσετε ένα φυσικό γλυκαντικό όπως η στέβια.

Τα οφέλη του καφέ για την υγεία

Εάν αποφεύγετε να προσθέτετε πολλή ζάχαρη στον καφέ σας, τότε γίνεται ένα υπέροχο ρόφημα για να προσθέσετε στο πρωινό σας. Το να πίνετε καφέ κάθε μέρα μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε περισσότερο, εξηγεί το Eat This, Not That!, ενώ μια μελέτη του 2015 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Circulation διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες που έπιναν ένα έως πέντε φλιτζάνια καφέ κάθε μέρα είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από εκείνους που έπιναν λίγο ή καθόλου καφέ.

Σύμφωνα με το Eat This, Not That!, «οι ερευνητές ανέφεραν ότι η κατανάλωση ενός έως τριών φλιτζανιών καφέ την ημέρα συσχετίστηκε με 15% μείωση του κινδύνου θανάτου». Οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι ακριβώς γιατί ο καφές μπορεί να βοηθήσει, αλλά μπορεί να οφείλεται στα αντιοξειδωτικά, την καφεΐνη και άλλες φυσικές ενώσεις του ποτού που μπορούν να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή υγεία και τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.

Ο καφές μπορεί, επίσης, να έχει νευρολογικά οφέλη. Σύμφωνα με το Healthline, ο καφές μπορεί να προστατεύσει από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και να καταπολεμήσει την κατάθλιψη. Μπορεί, επίσης, να βελτιώσει τη σωματική απόδοση, να βοηθήσει στη συγκέντρωση και να προστατεύσει το συκώτι σας.