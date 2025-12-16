Καύση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών

Στην καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων κατασχεμένων ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας.

Η καταστροφή πραγματοποιήθηκε με καύση σε εργοστάσιο, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, και αφορούσε ναρκωτικές ουσίες που είχαν κατασχεθεί σε προηγούμενες αστυνομικές υποθέσεις και φυλάσσονταν σε ειδικούς χώρους.

Ναρκωτικά από 192 υποθέσεις

Συνολικά, καταστράφηκαν ναρκωτικές ουσίες που προέρχονταν από 192 διαφορετικές υποθέσεις, και ειδικότερα:

36 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

1 κιλό και 88 γραμμάρια κοκαΐνης

206 γραμμάρια ηρωίνης

1.425 δενδρύλλια κάνναβης

406 ναρκωτικά δισκία

32 γραμμάρια MDMA

32 γραμμάρια αμφεταμίνης

Τήρηση αυστηρών διαδικασιών

Όπως επισημαίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, όλες οι ναρκωτικές ουσίες που κατάσχονται φυλάσσονται σε ειδικές αποθήκες μέχρι την τελική καταστροφή τους, με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Η καύση αποτελεί τον αποκλειστικό τρόπο καταστροφής των κατασχεμένων ποσοτήτων ναρκωτικών και πραγματοποιείται σε κατάλληλους χώρους και εγκαταστάσεις, σε τακτά χρονικά διαστήματα και πάντα παρουσία ειδικής επιτροπής, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια και η νομιμότητα της διαδικασίας.

