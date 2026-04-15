Οι τιμές καυσίμων εμφανίζουν τις τελευταίες ημέρες μια μικρή αποκλιμάκωση, χωρίς όμως να έχει φύγει η ανησυχία από την αγορά. Παρά την υποχώρηση του Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι αναταράξεις στο διεθνές περιβάλλον συνεχίζουν να επηρεάζουν το κόστος μετακίνησης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διακυμάνσεων.

Η εικόνα αυτή δίνει μια προσωρινή ανάσα στους οδηγούς, αλλά όχι αίσθημα ασφάλειας. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για να φανεί αν η αγορά οδηγείται σε σταθεροποίηση ή αν θα ακολουθήσει νέος γύρος αυξήσεων.

Μεγάλες διαφορές στις τιμές

Στην Αττική, οι τιμές της αμόλυβδης εξακολουθούν να διαφέρουν αισθητά από πρατήριο σε πρατήριο, κάτι που υποχρεώνει τους καταναλωτές να συγκρίνουν πιο συχνά τις διαθέσιμες επιλογές για να περιορίσουν το κόστος. Την ίδια ώρα, στα νησιά η αμόλυβδη παραμένει ακριβότερη, καθώς το αυξημένο κόστος μεταφοράς και ο περιορισμένος ανταγωνισμός κρατούν τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο τραπέζι βρίσκεται ένα νέο Market Pass, με ενίσχυση που θα μπορούσε να κυμαίνεται από 22 έως 100 ευρώ τον μήνα, για αγορές σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, μίνι μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία και λαϊκές αγορές μέσω POS.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το σενάριο για επέκταση του Fuel Pass μέσα στον Μάιο, την ώρα που ήδη «τρέχει» ο τρέχων κύκλος της επιδότησης καυσίμων, με την πλατφόρμα να δέχεται αιτήσεις έως τις 30 Απριλίου 2026.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ως τώρα οι σχετικές αναφορές αφορούν σενάρια και κυβερνητικές εξετάσεις, όχι οριστικές ανακοινώσεις νέου πακέτου.

Ακριβότερα τα αεροπορικά εισιτήρια

Την ίδια στιγμή, η πίεση στα αεροπορικά εισιτήρια παραμένει έντονη. Η διεθνής αγορά αερομεταφορών δέχεται ισχυρό πλήγμα από την άνοδο στο κόστος των καυσίμων αεροσκαφών, με το Reuters να μεταδίδει ότι αρκετές αεροπορικές ήδη προσαρμόζουν ναύλους και δρομολόγια εξαιτίας της νέας εκτίναξης στις τιμές.

Η Virgin Australia ανακοίνωσε αυξημένο κόστος καυσίμων και προχώρησε σε αλλαγές τόσο στους ναύλους όσο και στη χωρητικότητα πτήσεων, ενώ ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και από άλλες εταιρείες. Σύμφωνα με το Reuters, η άνοδος στις τιμές του jet fuel συνδέεται με τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και τις διαταραχές στις μεταφορές ενέργειας.

Ταυτόχρονα, στοιχεία που επικαλούνται διεθνή μέσα δείχνουν ότι τα αεροπορικά εισιτήρια είχαν ήδη αυξηθεί τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, με βασικό λόγο την άνοδο του κόστους των αεροπορικών καυσίμων. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη κι αν υπάρξει μια μικρή σταθεροποίηση στο πετρέλαιο, οι επιπτώσεις στα ταξίδια μπορεί να παραμείνουν για κάποιο διάστημα.

Τι περιμένει η αγορά

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η αγορά βρίσκεται σε εύθραυστη ισορροπία. Από τη μία πλευρά, η μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές καυσίμων δίνει ένα πρώτο σήμα ανακούφισης. Από την άλλη, η διεθνής αβεβαιότητα, η επιβάρυνση στις αερομεταφορές και η πίεση στα νοικοκυριά κρατούν ανοιχτή τη συζήτηση για νέα μέτρα στήριξης.

Για τους καταναλωτές, αυτό μεταφράζεται σε μια πραγματικότητα όπου η καθημερινή μετακίνηση παραμένει ακριβή και τα ταξίδια γίνονται όλο και πιο δύσκολα οικονομικά, ειδικά αν η διεθνής ενεργειακή ένταση συνεχιστεί.

