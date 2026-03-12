Καύσιμα: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές μετά το πλαφόν

Μεικτές τάσεις αναμένεται να παρουσιάσουν οι τιμές των υγρών καυσίμων τα επόμενα εικοσιτετράωρα, στον απόηχο της επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το μέτρο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου, στοχεύει στη συγκράτηση της αισχροκέρδειας, την ώρα που η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (Brent) παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα, κινούμενη κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Οι κανόνες του πλαφόν

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, οι περιορισμοί διαμορφώνονται ως εξής:

  • Εταιρείες Εμπορίας: Το κέρδος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 λεπτά ανά λίτρο πάνω από την τιμή διυλιστηρίου.

  • Πρατήρια Λιανικής: Το κέρδος περιορίζεται έως τα 12 λεπτά ανά λίτρο πάνω από την τιμή προμήθειας.

  • Εξαιρέσεις: Από το μέτρο εξαιρούνται το πετρέλαιο θέρμανσης και η ενισχυμένη αμόλυβδη βενζίνη (100 οκτανίων).

  • Νησιωτική Ελλάδα: Θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για το επιπλέον κόστος μεταφοράς μέσω Υπουργικής Απόφασης.

Παρά το πλαφόν, οι διεθνείς διακυμάνσεις επηρεάζουν την αντλία. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η πορεία των μέσων τιμών αναμένεται ως εξής:

Ημερομηνία Απλή Αμόλυβδη Πετρέλαιο Κίνησης Πετρέλαιο Θέρμανσης
Πέμπτη 12/3 Άνοδος +2 λεπτά (1,90€) Σταθερό (1,85€) Άνοδος (1,43€)
Παρασκευή 13/3 Άνοδος +1 λεπτό Μείωση -1 λεπτό Σταθερό
Σάββατο 14/3 Μικρή μείωση -0,5 λεπτά Μείωση -1,2 λεπτά Μείωση -0,6 λεπτά
Τρίτη 17/3 Άνοδος +1 λεπτό Άνοδος +2 λεπτά Άνοδος +2 λεπτά

