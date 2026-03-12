Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε 61 βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ, τι αλλάζει από σήμερα – Η λίστα

Από σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 τίθεται σε άμεση εφαρμογή η απόφαση της κυβέρνησης για επιβολή πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε 61 κατηγορίες βασικών τροφίμων και άλλων αγαθών πρώτης ανάγκης που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ.

Το μέτρο, που θεσπίστηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, θα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2026. Ως βάση αναφοράς λαμβάνεται ο μέσος όρος του περιθωρίου κέρδους ανά κωδικό προϊόντος κατά το έτος 2025. Από εδώ και στο εξής, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να πωλεί τα συγκεκριμένα προϊόντα με υψηλότερο περιθώριο από αυτόν τον μέσο όρο.

Στις 30 Ιουνίου θα επανεκτιμηθεί η συνέχιση του μέτρου σε συγκεκριμένα προϊόντα, με εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.

Το πλαφόν αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα: βιομηχανίες τροφίμων, εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, σούπερ μάρκετ και μικρά καταστήματα τροφίμων. Στόχος είναι η αποτροπή αισχροκέρδειας εν μέσω των οικονομικών αναταράξεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζει διεθνείς τιμές ενέργειας και εφοδιασμό.

Οι έλεγχοι ξεκινούν άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση παραβίασης προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα έως 5 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την έκταση της παράβασης.

Η λίστα των 61 κατηγοριών περιλαμβάνει:

Δημητριακά και όσπρια: ρύζι, φακές, φασόλια, ρεβίθια

Άρτος και αρτοσκευάσματα: ψωμί φρατζόλα, ψωμί τοστ, φρυγανιές

Ζυμαρικά: μακαρόνια σπαγγέτι

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Κρέατα: νωπό χοιρινό, νωπό κοτόπουλο και μέρη, νωπό μοσχάρι, νωπό αρνί/κατσίκι/πρόβατο

Αλλαντικά: πάριζα, γαλοπούλα

Ψάρια: φρέσκα, κατεψυγμένα

Γαλακτοκομικά: φρέσκο γάλα πλήρες/χαμηλών λιπαρών, γάλα υψηλής παστερίωσης, εβαπορέ, γιαούρτι αγελάδος (χωρίς γεύσεις, χαμηλών λιπαρών), τυρί φέτα, λευκό τυρί, γκούντα, τυρί χαμηλών λιπαρών

Έλαια: ελαιόλαδο, ηλιέλαιο

Λίπη: βούτυρο αγελάδος, μαργαρίνες

Άλλα τρόφιμα: χυμός τομάτας, χυμός πορτοκάλι, αυγά, λευκή ζάχαρη, γλυκαντικές ουσίες (π.χ. στέβια), δημητριακά πρωινού, καφές (κάθε τύπου), σοκολάτες/σοκολατοειδή, μπισκότα, κατεψυγμένα λαχανικά, έτοιμα γεύματα

Βρεφικά: γάλα/κρέμα βρεφικής ηλικίας, πάνες/ακράτειας, μωρομάντηλα, σαμπουάν μωρών

Προϊόντα υγιεινής/καθαριότητας: απορρυπαντικά πλυντηρίου (υγρά/σκόνη), απορρυπαντικά σφουγγαρίσματος/επιφανειών/χλωρίνες, απορρυπαντικά πιάτων χεριού, χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, οδοντόκρεμες, σαμπουάν, σαπούνια (στερεά/υγρά), αφρόλουτρα, ξυριστικές μηχανές/ανταλλακτικά

Τροφές ζώων: για σκύλους, για γάτες

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε το μέτρο «αυστηρό αλλά δίκαιο», καλώντας τις επιχειρήσεις να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη. «Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι», τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης χαιρέτισε την παρέμβαση ως «πυροσβεστική» για αναχαίτιση κερδοσκοπίας από τις διεθνείς ανατιμήσεις ενέργειας. Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) δήλωσε ότι ο κλάδος παραμένει στο πλευρό των νοικοκυριών, συγκρατώντας τιμές και λειτουργώντας με διαφάνεια.

