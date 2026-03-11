Πλαφόν στα καύσιμα: Ποιες κατηγορίες εξαιρούνται και πώς διαμορφώνονται τα περιθώρια κέρδους

Πλαφόν στα καύσιμα: Ποιες κατηγορίες εξαιρούνται και πώς διαμορφώνονται τα περιθώρια κέρδους
11 Μαρ. 2026 21:34
Pelop News

Σε εξειδίκευση των μέτρων για την αναχαίτιση της ακρίβειας στα καύσιμα προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ορίζοντας αυστηρά όρια στα περιθώρια κέρδους για την προστασία των καταναλωτών από τις διεθνείς ανατιμήσεις.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις (11/03/2026), το μέτρο εστιάζει στα καύσιμα ευρείας κατανάλωσης, αφήνοντας ωστόσο εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Τα όρια κέρδους και οι εξαιρέσεις

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ανώτατα όρια κέρδους σε δύο επίπεδα:

  • Εταιρείες Εμπορίας: Δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τα 5 λεπτά ανά λίτρο πάνω από την τιμή διυλιστηρίου για την αμόλυβδη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης (diesel).

  • Πρατήρια Καυσίμων: Το περιθώριο κέρδους περιορίζεται έως τα 12 λεπτά ανά λίτρο πάνω από την τιμή προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας.

Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται το πετρέλαιο θέρμανσης, η βενζίνη 100 οκτανίων, καθώς και άλλα ειδικά προϊόντα καυσίμων κίνησης, τα οποία θα συνεχίσουν να διατίθενται χωρίς το συγκεκριμένο ανώτατο όριο.

Ειδική μέριμνα για τα νησιά

Λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς, προβλέπεται ειδική ρήτρα για τις νησιωτικές περιοχές. Οι εταιρείες εμπορίας θα έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόσθετο κόστος διανομής πάνω από το όριο των 5 λεπτών, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με την επερχόμενη υπουργική απόφαση, με στόχο τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας σε όλη την επικράτεια.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων και να ανακουφίσει τον προϋπολογισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τη γεωπολιτική αστάθεια και την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

