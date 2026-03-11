Μέτρα κυβέρνησης: Ποια είναι τα 61 προϊόντα που μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Μέτρα για τρεις μήνες λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή – Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για φαινόμενα αισχροκέρδειας

11 Μαρ. 2026 16:49
Στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα καύσιμα όσο και σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ προχώρησε την Τετάρτη (11/3) η κυβέρνηση, επιχειρώντας να περιορίσει φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά, εν μέσω των ανατιμήσεων που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Τις λεπτομέρειες των μέτρων παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το μέτρο θα ισχύσει για τρεις μήνες, με ορίζοντα έως τις 30 Ιουνίου, οπότε και θα επανεξεταστεί αν θα παραμείνει σε ισχύ και σε ποιες κατηγορίες προϊόντων.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, καμία επιχείρηση δεν θα μπορεί να πωλεί ένα προϊόν με μεγαλύτερο μικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό σε σχέση με το αντίστοιχο μέσο περιθώριο που είχε το ίδιο προϊόν κατά το 2025.

Το πλαφόν αφορά ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς, δηλαδή τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν προϊόντα αλλά και τα σούπερ μάρκετ.

Η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και τα πρόστιμα για παραβάσεις ιδιαίτερα υψηλά. Όπως ανακοινώθηκε, μπορούν να φτάσουν έως και τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα των προϊόντων στα οποία διαπιστώθηκε αθέμιτη κερδοφορία.

Παράλληλα, το μέτρο θα εφαρμοστεί και σε 61 βασικά προϊόντα που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την καθημερινή κατανάλωση των νοικοκυριών.

Αναλυτικά η λίστα με τα 61 προϊόντα:

