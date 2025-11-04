Και επίσημα ο Σπανούλης στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών

04 Νοέ. 2025 11:37
Pelop News

Επίσημη μορφή πήρε η ανανέωση της συνεργασίας της ΕΟΚ με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα παραμείνει στον πάγκο της Εθνικής ομάδας τουλάχιστον μέχρι το 2027.

Η ομοσπονδία ευχαρίστησε τον Kill Bill για την αφοσίωση και τη διάθεση να συνεχιστεί η συνεργασία, αλλά και τη συνδρομή της Μονακό, η οποία έδειξε κατανόηση στην επιθυμία του.

Μάλιστα, ο Σπανούλης θα είναι στον πάγκο της «επίσημης αγαπημένης» στα ματς του Νοεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία στις 27 και 30 Νοεμβρίου.

Η ομοσπονδία εκφράζει την πεποίθηση πως οι «αιώνιοι» θα διαθέσουν τους παίκτες τους για τα παιχνίδια αυτά, προκειμένου να παρουσιάσει η ελληνική ομάδα την καλύτερη δυνατή σύνθεση. Yπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός παίζει στις 25/11 με την Παρτίζαν στην Αθήνα, ενώ ο Ολυμπιακός στις 26/11 παίζει στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Την ίδια μέρα παίζει και η Μονακό με την Εφές στο Πριγκιπάτο, συνεπώς ο Σπανούλης θα έρθει… αυθημερόν στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τη Ρουμανία στο Nick Galis Hall.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επικεφαλής προπονητής της Εθνικής Ανδρών.

Ο κόουτς Σπανούλης θα είναι παρών και θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας στα επερχόμενα «παράθυρα» των προκριματικών αγώνων του Παγκόσμιου Κύπελλου 2027, στη Θεσσαλονίκη και την Πορτογαλία.

Η ΕΟΚ επιθυμεί να εκφράσει την ειλικρινή της εκτίμηση στον κόουτς Σπανούλη για την αφοσίωση και το πάθος του, όπως επίσης και στους διοικούντες τη Μονακό για την κατανόησή τους και την εξαιρετική συνεργασία, που κατέστησε δυνατή τη συνέχιση της παρουσίας του κόουτς στην Εθνική ομάδα.

H EOK είναι πεπεισμένη ότι το ίδιο θα πράξουν και οι Διοικήσεις των Ελληνικών ομάδων και ιδιαιτέρως των δύο εκπροσώπων μας στην Ευρωλίγκα κατανοώντας τη σημασία των αγώνων και συναισθανόμενες πλήρως τον εθνικό, αθλητικό, σκοπό.

Η Διοίκηση της ΕΟΚ, τέλος, διαβεβαιώνει ότι κατανοώντας το επιβαρυμένο πρόγραμμα των παικτών θα παρέχει όπως πάντα τις καλύτερες συνθήκες για τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση των διεθνών παικτών.
