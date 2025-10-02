Και ο Παναγιώτης Ορφανός στο σταφ της ΝΕΠ

Η ΝΕΠ ανακοίνωσε ότι ο Παναγιώτης Ορφανός θα αποτελεί βασικό συνεργάτη του Θανάση Κοντάκου στους «μικρούς» της ομάδας, με έμφαση στην προπόνηση των τερματοφυλάκων.

Παναγιώτης Ορφανός και Θανάσης Κοντάκος μαζί στη ΝΕΠ
02 Οκτ. 2025 12:03
Pelop News

Η σχετική ανακοίνωση της ΝΕΠ αναφέρει τα εξής:

«Μέλος της ομάδας μας θα είναι και φέτος ο Παναγιώτης Ορφανός, ο οποίος με τη μεγάλη του εμπειρία και τις γνώσεις στον υγρό στίβο θα αποτελέσει βασικό συνεργάτη του προπονητή μας Θανάση Κοντάκου στις ηλικιακές αγωνιστικές ομάδες της ΝΕΠ, δίνοντας, ταυτόχρονα, έμφαση στην προπόνηση των τερματοφυλάκων μας. Ο ίδιος υπήρξε εξαιρετικός πορτιέρο, οπότε θα αποτελέσει τον καλύτερο «δάσκαλο» για όλα τα παιδιά μας που αγωνίζονται σε αυτήν τη νευραλγική θέση».
