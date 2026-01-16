Και πάλι στο εδώλιο για το διπλό φονικό στην Πάτρα με θύμα Ηλείο

Oι δύο Πατρινοί που είχαν καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για το διπλό φονικό με θύματα τον Πάνο Τσίρκα και τον Ηλείο Νίκο Νταντή, τον Μάιο του 2013, στην Πάτρα, θα καθίσουν και πάλι στο εδώλιο..

Η υπόθεση, που είχε συγκλονίσει ολόκληρο το Πανελλήνιο, μιας και επρόκειτο για το πιο αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην αχαϊκή πρωτεύουσα, θα αναβιώσει εκ νέου στη δικαστική αίθουσα, μετά από αναίρεση που είχε ζητήσει ο Εισαγγελέας Εφετών Πατρών Γιώργος Μπισμπίκης.

Η αναίρεση αφορά το σκέλος του ελαφρυντικού που είχε χορηγηθεί για τη δολοφονία 31χρονου Νίκου Ντάντη, με καταγωγή από τα Λεχαινά, που ήταν το δεύτερο θύμα. Το ελαφρυντικό αφορούσε το γεγονός ότι και αυτός είχε πρότερη ανάρμοστη συμπεριφορά, και όχι όχι ελαφρυντικό που είχε αναγνωριστεί για τον φόνο του Παναγιώτη Τσίρκα.

Θυμίζουμε ότι στην δίκη, ο βασικός κατηγορούμενος Α.Φ. είχε αποφύγει τα ισόβια αφού του είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό της υβριστικής συμπεριφοράς σε σχέση με τον θάνατο του αδελφού του προς το πρόσωπό του των δολοφονημένων Τσίρκα και Ντάντη, στην οδό Ανθείας στην Πάτρα, και ενός ακόμη προσώπου που επέβαινε στο όχημα με τα δύο θύματα, όμως είχε γλιτώσει από τη δολοφονική επίθεση.

Μάλιστα τότε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου Σάκης Κεχαγιόγλου είχε δηλώσει ότι είναι άδικο να μην αναγνωριστεί στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό του εν βρασμώ ψυχής.

Ωστόσο ο Εισαγγελέας Εφετών κ. Μπισμπίκης θεώρησε ότι κακώς δόθηκε ελαφρυντικό και για τον φόνο Ντάντη και θα έπρεπε να δοθεί μόνο για τον φόνο Τσίρκα.

Πηγή: patrisnews.com

