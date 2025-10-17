Καιρίδης για επεισόδιο με Βελόπουλο: Δεν θα αντιδικήσω με τον βούρκο

«Δεν θα αντιδικήσω με τον βούρκο, γιατί στον βούρκο το γουρούνι έχει πάντα το πάνω χέρι», δήλωσε μεταξύ άλλων ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης.

Καιρίδης για επεισόδιο με Βελόπουλο: Δεν θα αντιδικήσω με τον βούρκο
17 Οκτ. 2025 21:12
Pelop News

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Δημήτρης Καιρίδης, απάντησε στην προσβλητική συμπεριφορά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, εντός κοινοβουλίου επισημαίνοντας: «Δεν είναι το ζήτημα προσωπικό από ένα σημείο και μετά. Δεν θα αντιδικήσω με τον βούρκο, γιατί στον βούρκο το γουρούνι έχει πάντα το πάνω χέρι».

Μιλώντας στον Alpha Radio 98,9 ο κ. Καιρίδης τόνισε ότι «πολύ σωστά τα λέει ο πρόεδρος της Βουλής. Το πρόβλημα με τον κ. Βελόπουλο είναι ότι δεν τον ψήφισαν για τον πολιτικό του πολιτισμό. Ήρθε για να κατεδαφίσει, και αυτός είναι ο ρόλος του: κατεδαφιστής και υβριστής».

Ο βουλευτής υπογράμμισε επίσης ότι «στην Ελλάδα, από την εποχή της Χρυσής Αυγής και μετά, εμφανίζονται πολιτικά μορφώματα που δεν ασχολούνται με την πολιτική ουσία και περιορίζονται στην ύβρη. Ο κ. Βελόπουλος δεν είναι μόνος. Ακόμη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον δικό της τρόπο, κατηγορεί την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον εφέτη ανακριτή, τον εισαγγελέα και άλλους, φέρνοντας τη χυδαιότητα του διαδικτύου μέσα στη Βουλή».

Σχετικά με τον ίδιο τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο κ. Καιρίδης τον χαρακτήρισε «κατ’ εξοχήν ψευτοπατριώτη» και αναφέρθηκε στη διαφωνία τους την Πέμπτη: «Εγώ έθεσα ένα πολύ απλό ερώτημα. Είστε Ελληνική ή Γερμανική Λύση; Δεν μπορείς να έχεις τα χρήματα που κέρδισες με τον κόπο σου στη Γερμανία και να μην τα επενδύεις στη χώρα σου. Ακόμη και η Ελληνίδα σύζυγός σου δεν μπορεί να φέρει τα κεφάλαιά της, ενώ οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν σοβαρές ανάγκες».

Ο κ. Καιρίδης κατέληξε ότι «δεν τον κατηγορώ επειδή έχει χρήματα στη Γερμανία ούτε επειδή αυτό είναι παράνομο. Απλώς δεν είναι σωστό την ώρα που οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν δυσκολίες να τα έχει εκεί».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:24 Οι λεπτομέρεις για τα δύο επιδόματα που θα δοθούν τον επόμενο μήνα
23:12 «Επαγγελματίας» ο εκτελεστής δολοφόνος του Κύπριου επιχειρηματία
23:00 Απολύμανση του νεροχύτη της κουζίνας χωρίς χλωρίνη
22:48 Μια ακόμα σορό ομήρου παραδίδει η Χαμάς
22:36 Λιμάνι Πειραιά: Κατασχέθηκαν πάνω από 38 κιλά κοκαΐνης
22:30 Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο ΒΙΝΤΕΟ
22:24 Θανάσιμη πτώση – Πύργος Απόλλων: Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος
22:12 Δολοφονία Φοινικούντα: «Φοβόταν πολύ τον ανιψιό του», ο ρόλος του επιστάτη
22:00 Αγνώριστος ο «Ουκρανός Στάλιν» στον Λευκό Οίκο
21:53 Δυνατή η ΝΕΠ, παρούσα και πάλι στις Προεθνικές ομάδες κολύμβησης!
21:48 Παραιτείται από όλους τους τίτλους ο Βρετανός πρίγκιπας Αντριου
21:36 Παύλος Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη συμμετείχε στην αμφισβήτηση των θεσμών
21:23 Ο Διονύσης Σαββόπουλος στο Νοσοκομείο, ποια η κατάσταση της υγείας του
21:12 Καιρίδης για επεισόδιο με Βελόπουλο: Δεν θα αντιδικήσω με τον βούρκο
21:00 «Εμφύλιος» στο Αίγιο για τον Καλογερόπουλο: Οξύτατη κόντρα για την πλατεία
21:00 Λίβανος: Αποφυλακίζεται ο γιος του Μουαμάρ Καντάφι, η εγγύηση «μαμούθ» που επεβλήθει
20:58 Αχαΐα: Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας στα ορεινά
20:48 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24/10
20:36 Ησυνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
20:30 Η ανακοίνωση της ΕΣΠΕΠ με το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Β΄ Γυναικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ