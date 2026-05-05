Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πού θα φτάσει ο υδράργυρος, η πρόγνωση για την Πάτρα

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου 2026, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κυρίαρχα στοιχεία την ηλιοφάνεια και τις περιορισμένες νεφώσεις. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται πρόσκαιρη αύξηση των νεφώσεων στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, διαμορφώνοντας ένα πιο ζεστό ανοιξιάτικο σκηνικό. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 21 και 23 βαθμών. Υψηλότερες τιμές αναμένονται σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησο, ενώ πιο ήπιες θα είναι στα Επτάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά έως τα 6 μποφόρ, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης αίθριος καιρός, με θερμοκρασία από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Πάτρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, έως 3 μποφόρ.

