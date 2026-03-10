Καιρός: Άνοιξη και 19 βαθμούς η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα νότια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ

10 Μαρ. 2026 19:39
Ο καιρός κινείται σε ρυθμούς άνοιξης και αύριο Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ η θερμοκρασία να φτάνει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο Τετάρτη 11 Μαρτίου στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο θα έχει νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα νότια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 01 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα νότια. Πιθανότητα τοπικών βροχών στην Πελοπόννησο.
Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

