Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο θερμοκρασίας, πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Με ήπιες καιρικές συνθήκες και αυξημένες θερμοκρασίες ξεκινά η Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, καθώς η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, ενώ οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή ενίσχυση, ιδιαίτερα στα πελάγη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 βαθμούς και σε Κρήτη και Δωδεκάνησα τοπικά έως τους 19 βαθμούς. Τις πρωινές ώρες παγετός θα σημειωθεί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν αρχικά νότιοι 3 με 5 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική

Γενικά αίθριος καιρός, με θερμοκρασία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής τη νύχτα.

Θερμοκρασία από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Πάτρα

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με γενικά αίθριο καιρό και ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Θερμοκρασία έως τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Μακεδονία – Θράκη

Αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά.

Θερμοκρασία από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις.

Θερμοκρασία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Θερμοκρασία από 5 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Θερμοκρασία από 9 έως 18 βαθμούς και στην Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Στα νότια γενικά αίθριος καιρός. Στα βόρεια νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Στο βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα θαλάσσια τμήματα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση στα ανατολικά.

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στα ανατολικά τμήματα, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

Αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη. Πρόσκαιρες βροχές αναμένονται στην Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά.

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Λίγες νεφώσεις που σταδιακά στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



