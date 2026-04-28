Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με τον υδράργυρο στους 27 βαθμούς – Πότε αλλάζει ο καιρός

Με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία σε επίπεδα άνω του κανονικού εξελίσσεται το σκηνικό του καιρού σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους τους 27 βαθμούς Κελσίου, διαμορφώνοντας ένα καθαρά ανοιξιάτικο κλίμα σε όλη τη χώρα.

Στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Περιορισμένη αστάθεια προβλέπεται μόνο για τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά των ηπειρωτικών, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς (2-4 μποφόρ), ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς, ενώ στην Πάτρα η λιακάδα θα συνοδευτεί από μέγιστες τιμές κοντά στους 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Αίθριος καιρός με πλήρη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου .

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου .

Πάτρα: Ηλιόλουστη και ιδιαίτερα ζεστή ημέρα. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν ασθενείς στα 2-3 μποφόρ.

Αναλυτικά στην υπόλοιπη Ελλάδα

Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη)

Καιρός γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές (όμβροι).

Άνεμοι: Νότιοι-ανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 27 βαθμούς (στη Θράκη η μέγιστη θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη).

Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο (Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος)

Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα όμβρων στα ηπειρωτικά ορεινά μετά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κεντρική και Ανατολική Ηπειρωτική Χώρα (Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Αν. Πελοπόννησος)

Αίθριο σκηνικό με παροδικές νεφώσεις στα ορεινά τμήματα τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, με στροφή σε νότιους από το απόγευμα στα βόρεια τμήματα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιωτική Ελλάδα (Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα)

Καθαρός ουρανός και πλήρης ηλιοφάνεια σε όλο το Αιγαίο.

Άνεμοι: Βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Η τάση των επόμενων ημερών

Η καλοκαιρία θα διατηρηθεί και την Τετάρτη, ωστόσο από την Πέμπτη 30 Απριλίου αναμένεται σταδιακή μεταβολή. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις που θα ξεκινήσουν από τα βόρεια θα φέρουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Πρωτομαγιά με αλλαγή σκηνικού

Η έξοδος για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς αναμένεται να γίνει με άστατο καιρό. Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ το Σάββατο. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά σε όλη τη χώρα, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

