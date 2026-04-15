Καιρός: Αποπνικτική ατμόσφαιρα με αφρικανική σκόνη την Πέμπτη – Πού θα βρέξει

Αποπνικτικός αναμένεται ο καιρός την Πέμπτη 16 Απριλίου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καθώς η αφρικανική σκόνη θα επηρεάσει σημαντικά την ατμόσφαιρα, κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες σε όλη τη χώρα, ενώ τοπικές βροχές ή όμβροι αναμένονται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως σε ορεινές περιοχές. Παράλληλα, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη κατά τόπους τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Σκόνη και ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης, δημιουργώντας αποπνικτική αίσθηση, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενισχύοντας την ένταση των φαινομένων.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη έως τους 23 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Ελλάδα

Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στην Ήπειρο το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 23 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές στην Κρήτη από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 23 βαθμούς στη βόρεια Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.

Αττική

Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς ανέμους που θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς.

Προσοχή σε ευπαθείς ομάδες

Η αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης ενδέχεται να επηρεάσει άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Οι ειδικοί συνιστούν περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή έντονης σωματικής δραστηριότητας σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου τα επίπεδα σκόνης θα είναι υψηλά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



