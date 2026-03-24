Καιρός: Άστατες συνθήκες, πού θα βρέχει, πότε αναμένεται βελτίωση, πώς θα κάνουμε παρέλαση

Με αυξημένες νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα θα κυλήσει ο καιρός την Τρίτη 24 Μαρτίου σε μεγάλο μέρος της χώρας. Βροχές και όμβροι θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Στα ηπειρωτικά ορεινά προβλέπονται και ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 και τοπικά από το απόγευμα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σταθερά επίπεδα, αγγίζοντας τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και τοπικά έως 18 βαθμούς στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι άστατος με κατά τόπους βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά, με τα φαινόμενα να εξασθενούν τη νύχτα. Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και στα δυτικά τμήματα της χώρας, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες.

Στις ανατολικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και της ανατολικής Πελοποννήσου, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, ενώ δεν αποκλείονται καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται επίσης βροχές και καταιγίδες, με τους ανέμους να ενισχύονται σταδιακά.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς. Ανάλογες συνθήκες θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη, με ασθενείς ανέμους και παροδικές βροχοπτώσεις.

Στην Πάτρα θα επικρατήσει συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ υπάρχει πιθανότητα τις απογευματινές ώρες ασθενούς βροχής. Η θερμοπκρασία θα φθάσει τους 16 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα 3-4 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Αύριο, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν πιο ήπιες συνθήκες, αν και τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα ανατολικά.

Για τις επόμενες ημέρες, την Πέμπτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές στα δυτικά. Την Παρασκευή ο καιρός θα καταστεί εκ νέου άστατος με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ενώ το Σάββατο τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



