Καιρός: Επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός, με κύρια χαρακτηριστικά τις αυξημένες νεφώσεις, τις βροχές και τις καταιγίδες που αρχικά θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά θα επεκταθούν στο σύνολο της χώρας.

Οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται τοπική ένταση των φαινομένων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ τις βραδινές ώρες δεν αποκλείεται να επεκταθούν και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Ευνοϊκές συνθήκες για τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης διαμορφώνονται κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, στους 15 με 17 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και έως τους 19 βαθμούς στα νότια νησιωτικά τμήματα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική – Θεσσαλονίκη – Πάτρα

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα παράκτια, με ενίσχυση των φαινομένων από το μεσημέρι και ανέμους έως 6 μποφόρ στα ανατολικά του νομού.

Νεφώσεις σε όλη τη διάρκεια της ημέρας στην Πάτρα, βροχές από τις μεσημβρινές ώρες, θερμοκρασία έως 17 βαθμούς και ασθενείς άνεμοι.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Μακεδονία – Θράκη

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα παράκτια. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα ενταθούν τοπικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και πιθανώς σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Πελοπόννησος

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και στη συνέχεια στις υπόλοιπες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως από αργά το απόγευμα στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 19 βαθμούς.

Καιρός των επόμενων ημερών

Αύριο ρίτη 10/2

Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και το Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Την Τετάρτη 11/2

Νέα επιδείνωση με βροχές που από το απόγευμα στα δυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρές και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην ανατολική χώρα.

Τσικνοπέμπτη 12/2

Την Πέμπτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες στο ανατολικό Αιγαίο και τα δυτικά, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και ανέμους έως 7 μποφόρ.

Την Παρασκευή 13/2

Την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές βροχές στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, με δυτικούς ανέμους έως 7 μποφόρ στα κεντρικά και νότια πελάγη

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



