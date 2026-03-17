Καιρός: Έρχεται «διπλή» διαταραχή, ποιες περιοχές θα χτυπήσει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Αισθητή μεταβολή του καιρού αναμένεται στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, με δύο διαδοχικές διαταραχές που προέρχονται από τον κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας να επηρεάζουν κυρίως από την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου και αύριο Τετάρτη 18 Μαρτίου, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, το Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε ορισμένες περιοχές, ενώ οι συγκεντρώσεις σκόνης από την Αφρική θα είναι αυξημένες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως ανατολικές διευθύνσεις 4-6 μποφόρ, τοπικά ισχυρότεροι.

Η ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στην Αθήνα, το δεκαήμερο ξεκινά με σχετικά ήπιο καιρό και μέγιστες κοντά στους 16 βαθμούς, όμως από τα μέσα της εβδομάδας παρατηρείται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η πιο ψυχρή φάση φαίνεται από την Πέμπτη έως το Σάββατο, με…

Από την Πέμπτη 19 Μαρτίου, τα φαινόμενα θα γίνουν πιο γενικευμένα και έντονα. Αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι στα κεντρικά και νότια, σποραδικές καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, φτάνοντας βόρειους βορειοανατολικούς 6-7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί 4-6 μποφόρ (τοπικά 7 στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες). Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες θα επικρατήσουν, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, και χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, 3-5 μποφόρ στα δυτικά και 6-7 (τοπικά 8) στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο 21 Μαρτίου, ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν ελαφρώς (3-4 δυτικά, 5-7 ανατολικά), χωρίς σημαντική αλλαγή στη θερμοκρασία.

Ο καιρός σήμερα

Βροχοπτώσεις αναμένονται από το πρωί στο Ιόνιο, στα δυτικά και νοτιοδυτικά ηπειρωτικά τμήματα και στην Κρήτη, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, στα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου καθώς και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο. Οι συγκεντρώσεις σκόνης από την Αφρική θα παραμείνουν αυξημένες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Αναλυτικά οι θερμοκρασίες ανά περιοχή:

Δυτική Μακεδονία: 0 έως 11 °C

Υπόλοιπη Μακεδονία & Θράκη: 1 έως 14 °C

Θεσσαλία: 4 έως 14 °C

Ήπειρος: 5 έως 15 °C

Στερεά Ελλάδα & Πελοπόννησος: 5 έως 17 °C

Νησιά Ιονίου: 10 έως 14 °C

Βόρειο & Ανατολικό Αιγαίο: 6 έως 15 °C

Κυκλάδες: 9 έως 15 °C

Δωδεκάνησα: 7 έως 17 °C

Κρήτη: 7 έως 16 °C

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως ανατολικές διευθύνσεις 4-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές 4-6 μποφόρ.

Στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα από 11 έως 15°C, ενώ από Πέμπτη έως Σάββατο αναμένεται η πιο ψυχρή φάση με μέγιστες 13-14°C και ελάχιστες 10-11°C (ενδεχομένως χαμηλότερα), συνοδευόμενη από αυξημένες πιθανότητες βροχών. Σταδιακή βελτίωση προβλέπεται στη συνέχεια, με θερμοκρασίες να ανεβαίνουν προς 17-18°C προς το τέλος της περιόδου.

Στην Πάτρα προβλέπεται συννεφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ασθενείς βροχοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

