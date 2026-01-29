Καιρός: Έρχονται χιόνια στα βόρεια ορεινά, βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα

Καιρός: Έρχονται χιόνια στα βόρεια ορεινά, βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές
29 Ιαν. 2026 19:21
Pelop News

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ άστατος θα είναι και αύριο (30/1/2026) αφού βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στην ηπειρωτική χώρα αλλά και στα νησιά. Χιόνια θα σκεπάσουν τα βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Μαθητές απεγκλωβίστηκαν από Δημοτικό, πλημμύρες στον Έβρο από την έντονη βροχόπτωση, ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρώτες ώρες κατά τόπους θα είναι έντονα, γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, οι οποίες από το βράδυ στα νοτιοδυτικά, την Κρήτη και τις Κυκλάδες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

 

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Από βράδυ στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Αττική
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι οποίες τη νύχτα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ανατολικά.
Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 18 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 00 (μηδέν) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κατά τη διάρκεια της νύχτας σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: Παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στις Κυκλάδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί 6 με 7 και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρώτες ώρες κατά τόπους θα είναι έντονα γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια.

Άνεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια έως 6, στρεφόμενοι το βράδυ στα βόρεια σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:11 MRB: Η Καρυστιανού αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη υποστηρίζει το 30%!
20:01 «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ
19:51 Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για μια εβδομάδα
19:41 Αποκάλυψη Politico: Κορυφαίος αξιωματούχος της ΕΕ έπαιρνε… δώρα από το Κατάρ και απολύθηκε
19:31 Γεωργιάδης: Σε καλή κλινική κατάσταση οι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ
19:21 Καιρός: Έρχονται χιόνια στα βόρεια ορεινά, βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές
19:11 «Είμαι ράκος, συντετριμμένος, χάλια ψυχολογικά, βιώνω ένα σοκ», ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα προς τους εργαζόμενους
19:00 Η κακοκαιρία KRISTIN θα (μας) ζορίσει το σαββατοκύριακο
18:52 Μαθητές απεγκλωβίστηκαν από Δημοτικό, πλημμύρες στον Έβρο από την έντονη βροχόπτωση, ΒΙΝΤΕΟ
18:49 Κοντά σε Μασούρα η Παναχαϊκή, το παλεύει για άλλους δύο
18:41 «Στην ουσία επικρατούσε ένα μπάχαλο. Κούραση, πρόνοια για τους εργαζόμενους καμία», μαρτυρία για «Βιολάντα»
18:31 Το «αντίο» του ΝΟΠ στον Πέτρο Καθρέπτα
18:21 Τραγωδία στη Ρουμανία: Επέστρεψε στην Ελλάδα από την Τιμισοάρα το C130 που παρέλαβε τις επτά σορούς των οπαδών
18:11 Αυτός είναι ο νέος γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3
18:05 Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στην Ακτή Δυμαίων μετά την ισχυρή βροχόπτωση BINTEO drone
18:00 Εργατικά δυστυχήματα χωρίς τέλος: «Δεν φταίει η κακιά στιγμή» λέει ο Δ. Μαρμούτας
17:51 «Το τελευταίο πλοίο έφτασε πριν 13 ημέρες», λέει η δήμαρχος της Γαύδου, το νησί στην απομόνωση!
17:40 «Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου», συγκλονιστικές στιγμές στην κηδεία θύματος στη «Βιολάντα»
17:31 ΕΟΔΥ: Δώδεκα θάνατοι και 649 εισαγωγές λόγω γρίπης την τελευταία εβδομάδα
17:20 «Βιολάντα»: «Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν» θρήνος και βαρύ πένθος στις κηδείες των τριών θυμάτων της τραγωδίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ