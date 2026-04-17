Καιρός: Φεύγει η αφρικανική σκόνη, ανεβαίνει η θερμοκρασία και έρχονται ξανά βροχές από τα μέσα της εβδομάδας

Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού από το Σάββατο, με τους μετεωρολόγους να βλέπουν υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης και γενική βελτίωση των καιρικών συνθηκών σε μεγάλο μέρος της χώρας. Μετά τις θολές εικόνες, τη μουντάδα και τις λασποβροχές των τελευταίων ημερών, το Σαββατοκύριακο αναμένεται αισθητά πιο καθαρό, με περιορισμένα μόνο φαινόμενα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το Σάββατο 18 Απριλίου, οι βροχές θα είναι λίγες και τοπικές, κυρίως σε νησιωτικές περιοχές τις πρωινές ώρες και κατά τόπους στα ηπειρωτικά. Την ίδια ώρα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά έως και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Για την Αττική, το επίσημο δελτίο δείχνει ήπιο καιρό το Σάββατο με ήλιο και μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 22°C, αλλά και ισχυρούς ανέμους, με ενεργή μάλιστα κίτρινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για ριπές που μπορεί να φτάσουν τα 8 μποφόρ έως το βράδυ της Παρασκευής.

Η Κυριακή 19 Απριλίου αναμένεται ακόμη καλύτερη στις περισσότερες περιοχές, με γενικά αίθριο καιρό και μόνο λίγες τοπικές βροχές σε ορεινά τμήματα τις θερμές ώρες της ημέρας. Η αίσθηση στην ατμόσφαιρα θα είναι πιο καθαρή, καθώς η σκόνη απομακρύνεται σταδιακά, δίνοντας ανάσα μετά το αποπνικτικό σκηνικό των προηγούμενων ημερών.

Διαβάστε επίσης: Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη, πότε υποχωρούν οι λασποβροχές, η πρόγνωση για την Πάτρα

Η νέα εβδομάδα φαίνεται να ξεκινά με καλύτερες θερμοκρασίες, καθώς τη Δευτέρα 20 Απριλίου προβλέπεται νέα μικρή άνοδος. Ωστόσο, η σταθεροποίηση δεν θα κρατήσει πολύ. Από την Τρίτη και κυρίως από την Τετάρτη 22 Απριλίου, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν επιστροφή της αστάθειας, αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια και σε περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Το βασικό συμπέρασμα για τις επόμενες ημέρες είναι σαφές: το Σαββατοκύριακο φέρνει βελτίωση, καθαρότερη ατμόσφαιρα και πιο ανοιξιάτικες συνθήκες, όμως η ηρεμία δεν φαίνεται να παγιώνεται, καθώς από τα μέσα της εβδομάδας ο καιρός δείχνει ξανά διάθεση να χαλάσει.

