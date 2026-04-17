Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη, πότε υποχωρούν οι λασποβροχές, η πρόγνωση για την Πάτρα

Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή 17 Απριλίου το ιδιαίτερο καιρικό σκηνικό σε πολλές περιοχές της χώρας, με βροχές, τοπικές καταιγίδες και επίμονη αφρικανική σκόνη που συνοδεύεται από λασποβροχές.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Κρήτη από τις προμεσημβρινές ώρες έως το απόγευμα, ενώ στα Δωδεκάνησα οι καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν πρόσκαιρα, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και πιθανόν στην Εύβοια. Το μεσημέρι και το απόγευμα βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά.

Η αφρικανική σκόνη παραμένει σε υψηλές συγκεντρώσεις ιδιαίτερα στη νοτιοανατολική Ελλάδα, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη συνέχιση του φαινομένου.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί με ένταση 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7-8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με μικρή πτώση μόνο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Θα φτάσει τους 22-24 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, ενώ τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 25 βαθμούς. Στο Αιγαίο και την Κρήτη οι μέγιστες θα κυμανθούν μεταξύ 18-22 βαθμών και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη : Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες. Τοπικές βροχές ή όμβροι τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι 3-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 9-22 βαθμοί.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος : Τοπικές βροχές το πρωί στη δυτική Πελοπόννησο. Το μεσημέρι και απόγευμα βροχές ή όμβροι στην Ήπειρο και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 10-25 βαθμοί.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος : Τοπικές βροχές το πρωί σε ανατολική Πελοπόννησο, ανατολική Στερεά και πιθανόν Εύβοια. Άνεμοι 4-7 μποφόρ. Θερμοκρασία 10-22 βαθμοί.

Κυκλάδες – Κρήτη : Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές στην ανατολική Κρήτη τις προμεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι 6-8 μποφόρ. Θερμοκρασία 13-20 βαθμοί.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές στα Δωδεκάνησα τις απογευματινές-βραδινές ώρες. Άνεμοι 6-8 μποφόρ. Θερμοκρασία 14-23 βαθμοί.

Στην Αττική, νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Άνεμοι 4-7 μποφόρ. Θερμοκρασία 13-20 βαθμοί.

Λίγες νεφώσεις και στην Θεσσαλονίκη με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών ή όμβρων το μεσημέρι-απόγευμα. Άνεμοι 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 12-22 βαθμοί.

Στην Πάτρα, συννεφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν έως 5 μποφόρ.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Σάββατο 18 Απριλίου: Στα ανατολικά και νότια νησιά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά αίθριος, με νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά και ορεινά. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά.

Κυριακή 19 Απριλίου: Σχεδόν αίθριος καιρός στα περισσότερα ηπειρωτικά με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες. Γενικά αίθριος στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά 7 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 20 Απριλίου: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά ηπειρωτικά το απόγευμα. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Τρίτη 21 Απριλίου: Λίγες νεφώσεις στα βόρεια με πιθανότητα βροχών, αίθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

