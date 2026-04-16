Πάτρα: Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την πόλη, τι συνιστούν οι ειδικοί ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Η θερμοκρασία αγγίζει τους 25 βαθμούς Κελσίου και σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές υγρασίας η κατάσταση ολοένα και περισσότερο γίνεται δυσάρεστη

Πάτρα: Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την πόλη, τι συνιστούν οι ειδικοί ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
16 Απρ. 2026 17:13
Pelop News

Τις τελευταίες ημέρες η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Πάτρα. Παράλληλα έχει δημιουργηθεί μία αποπνικτική ατμόσφαιρα που επηρεάζει την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Από πολλά σημεία της πόλης κοιτώντας τον ουρανό το θολό κυριαρχεί με την ορατότητα να έχει περιοριστεί σημαντικά και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ένα περίεργο πέπλο σκόνης έχει αρχίσει να σκεπάσει σχεδόν τα πάντα.

Από το μεσημέρι και έπειτα η θερμοκρασία αγγίζει τους 25 βαθμούς Κελσίου και σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές υγρασίας η κατάσταση ολοένα και περισσότερο γίνεται δυσάρεστη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται σε τμήματα του πληθυσμού που έχουν ευαισθησία και ταλαιπωρούνται από αλλεργίες, αλλά και άτομα που γενικότερα ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή όλοι όσοι και όσες αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα όπως για παράδειγμα χρόνια βρογχίτιδα ή άσθμα.

Πάτρα: Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την πόλη, τι συνιστούν οι ειδικοί ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Μάλιστα αρκετές τις τελευταίες ώρες είναι τα παράπονα από κατοίκους για συγκεκριμένα συμπτώματα όπως ο ερεθισμός στα μάτια και τον λαιμό, βήχα και δυσφορία ενώ πολλοί αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις εντός και εκτός Πατρών.

Από την πλευρά των ειδικών συνιστάται ψυχραιμία και προσοχή, ειδικά τις ώρες που τα επίπεδα της σκόνης είναι αυξημένα και το φαινόμενο έντονο.

Καλό θα είναι να αποφεύγεται η παραμονή σε εξωτερικούς χώρους και παράλληλα συνίσταται κατανάλωση άφθονων υγρών.

Πάτρα: Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την πόλη, τι συνιστούν οι ειδικοί ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Πάντως το  φαινόμενο με την αφρικανική σκόνη δεν είναι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια γίνεται πιο συχνό και έντονο, γεγονός που αποδίδεται και στην κλιματική αλλαγή με την Πάτρα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης να επηρεάζεται σημαντικά από τέτοιου είδους μεταφορά σωματιδίων στην ατμόσφαιρα της πρωτεύουσας της Αχαΐας.

Προ των πυλών η υποχώρηση του φαινομένου

Από την πλευρά της η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, τόνισε ότι παρά τη μέτρια ένταση του επεισοδίου, η γεωγραφική του έκταση είναι αξιοσημείωτη. Μάλιστα από την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 αναμένεται σταδιακή μεταβολή του σκηνικού. Βέβαια όπως επισημαίνεται οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι που θα επικρατήσουν στο Αιγαίο θα λειτουργήσουν καταλυτικά για τον καθαρισμό της ατμόσφαιρας, απομακρύνοντας τη σκόνη προς τα νότια.

Λογικά και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η οριστική βελτίωση τοποθετείται χρονικά το Σάββατο, 18 Απριλίου 2026, οπότε και η ποιότητα του αέρα θα αποκατασταθεί πλήρως, αφήνοντας πίσω τη θολή ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:13 Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 14χρονου δράστη
18:12 Δολοφόνησαν εν ψυχρώ διαιτητή στη διάρκεια αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
18:05 Συνάντηση Ερντογάν με την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας στο Ντολμάμπαχτσε
18:00 Αντιπαράθεση για δωρεά κερκίδων στον Δήμο Πατρέων για την πλαζ
17:56 Νέα απειλή από το Ισραήλ στο Ιράν: «Πιο επώδυνα πλήγματα» αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες
17:54 Όλα όσα κρύβουν οι κινήσεις του 23χρονου κατηγορούμενου για τον θάνατο της Μυρτούς
17:47 Τουρκία: Βίντεο δείχνει τον 14χρονο δράστη να κάνει εξάσκηση σε σκοπευτήριο
17:46 Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17:41 Αττική Οδός: Καραμπόλα τριών ΙΧ και μεγάλη αναστάτωση
17:39 Σαίξπηρ: Εντοπίστηκε το ακριβές σημείο του σπιτιού του στο Λονδίνο
17:31 Απόφις: Ο «δυνητικά επικίνδυνος» αστεροειδής που θα περάσει δίπλα από τη Γη το 2029
17:31 Σκοτώθηκε ο σπουδαίος τερματοφύλακας Αλεξάντερ Μάνινγκερ
17:20 Αλέξανδρος Λυκουρέζος για Τζένη Οικονόμου: «Είναι η ζωή μου και η ανάσα μου»
17:16 Lidl Ελλάς: Ψαλίδι στον πληθωρισμό με μειώσεις τιμών σε 300 προϊόντα καθημερινής ανάγκης
17:13 Πάτρα: Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την πόλη, τι συνιστούν οι ειδικοί ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
17:11 Πέτρος Ίμβριος: «Έλεγαν ότι παντρεύτηκα τη Ναταλία Γερμανού για να μου κάνει καριέρα»
17:09 Στην Πάτρα οι αγώνες μπαράζ για την Α2 Εθνική Γυναικών, η ΠΓΕ με τον κόσμο της
17:00 Παραλίες της Αχαΐας για όλα τα γούστα – Δείτε σε ποιες θα αναπτυχθούν καντίνες και ξαπλώστρες
16:57 Προϋπολογισμός: Πλεόνασμα 920 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, αύξηση στο πρωτογενές
16:47 Βιρτζίνια: Ο πρώην αντικυβερνήτης Τζάστιν Φέρφαξ σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
