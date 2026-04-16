Πάτρα: Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την πόλη, τι συνιστούν οι ειδικοί ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Τις τελευταίες ημέρες η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Πάτρα. Παράλληλα έχει δημιουργηθεί μία αποπνικτική ατμόσφαιρα που επηρεάζει την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Από πολλά σημεία της πόλης κοιτώντας τον ουρανό το θολό κυριαρχεί με την ορατότητα να έχει περιοριστεί σημαντικά και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ένα περίεργο πέπλο σκόνης έχει αρχίσει να σκεπάσει σχεδόν τα πάντα.

Από το μεσημέρι και έπειτα η θερμοκρασία αγγίζει τους 25 βαθμούς Κελσίου και σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές υγρασίας η κατάσταση ολοένα και περισσότερο γίνεται δυσάρεστη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται σε τμήματα του πληθυσμού που έχουν ευαισθησία και ταλαιπωρούνται από αλλεργίες, αλλά και άτομα που γενικότερα ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή όλοι όσοι και όσες αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα όπως για παράδειγμα χρόνια βρογχίτιδα ή άσθμα.

Μάλιστα αρκετές τις τελευταίες ώρες είναι τα παράπονα από κατοίκους για συγκεκριμένα συμπτώματα όπως ο ερεθισμός στα μάτια και τον λαιμό, βήχα και δυσφορία ενώ πολλοί αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις εντός και εκτός Πατρών.

Από την πλευρά των ειδικών συνιστάται ψυχραιμία και προσοχή, ειδικά τις ώρες που τα επίπεδα της σκόνης είναι αυξημένα και το φαινόμενο έντονο.

Καλό θα είναι να αποφεύγεται η παραμονή σε εξωτερικούς χώρους και παράλληλα συνίσταται κατανάλωση άφθονων υγρών.

Πάντως το φαινόμενο με την αφρικανική σκόνη δεν είναι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια γίνεται πιο συχνό και έντονο, γεγονός που αποδίδεται και στην κλιματική αλλαγή με την Πάτρα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης να επηρεάζεται σημαντικά από τέτοιου είδους μεταφορά σωματιδίων στην ατμόσφαιρα της πρωτεύουσας της Αχαΐας.

Προ των πυλών η υποχώρηση του φαινομένου

Από την πλευρά της η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, τόνισε ότι παρά τη μέτρια ένταση του επεισοδίου, η γεωγραφική του έκταση είναι αξιοσημείωτη. Μάλιστα από την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 αναμένεται σταδιακή μεταβολή του σκηνικού. Βέβαια όπως επισημαίνεται οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι που θα επικρατήσουν στο Αιγαίο θα λειτουργήσουν καταλυτικά για τον καθαρισμό της ατμόσφαιρας, απομακρύνοντας τη σκόνη προς τα νότια.

Λογικά και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η οριστική βελτίωση τοποθετείται χρονικά το Σάββατο, 18 Απριλίου 2026, οπότε και η ποιότητα του αέρα θα αποκατασταθεί πλήρως, αφήνοντας πίσω τη θολή ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

