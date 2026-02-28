Καιρός: Η Άνοιξη μπαίνει με λιακάδα και λίγη συννεφιά

Η Άνοιξη και ο Μάρτιος θα μπουν αύριο (1/3/2026) με λιακάδα και λίγη συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με τις Κυκλάδες και την Κρήτη να έρχονται αντιμέτωπες με πιθανές τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στον καιρό θα γίνει σιγά σιγά «ανοιξιάτικη» σημειώνοντας μικρή άνοδο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες θα εκδηλωθούν παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική και κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Θεσσαλίας 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 και στην Κρήτη έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

