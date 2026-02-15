Καιρός: Αφρικανική σκόνη και ισχυρές καταιγίδες την Κυριακή – 5 περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό

Έντονα καιρικά φαινόμενα συνθέτουν το σκηνικό σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ και εκτεταμένη μεταφορά αφρικανικής σκόνης να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Πέντε περιοχές βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως το απόγευμα σε Κέρκυρα και Παξούς, στην Ήπειρο, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, ενώ στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Θυελλώδεις άνεμοι και ριπές έως 110 χλμ./ώρα

Οι άνεμοι στο Ιόνιο φτάνουν τα 7-8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο αγγίζουν τα 9 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά τμήματα. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr), χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία ενισχύει τους νότιους ανέμους, με ριπές που ενδέχεται να φτάσουν τα 100-110 χλμ./ώρα, ιδιαίτερα σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου.

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ δεμένα παραμένουν τα πλοία σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Δεν εκτελούνται επίσης τα δρομολόγια Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα.

Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες

Σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης επηρεάζει κυρίως την Πελοπόννησο, την Κρήτη, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τις Κυκλάδες και την Εύβοια.

Η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 17-20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τοπικά στην Κρήτη τους 22-23 βαθμούς Κελσίου, ενώ χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στα βορειοδυτικά.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός

Τη Δευτέρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Την Τρίτη τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι έως και την Πέμπτη, οπότε δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα.

