Καιρός: Καταιγίδες και αφρικανική σκόνη, έρχεται κακοκαιρία «εξπρές», η πρόγνωση για την Πάτρα

Αγριεμένος παραμένει ο καιρός στην Αχαΐα και γενικότερα στην Δυτική Ελλάδα, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες στην δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Πιο αναλυτικά σήμερα Δευτέρα, προβλέπονται, παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά.

Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα ι και τις πρωινές ώρες στη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά στους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει συννεφιά, με ασθενείς βροχές κατά τόπους, ενώ τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 16 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα 3-4 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%.

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι και τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το βράδυ. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα μέχρι και τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα μέχρι και τις πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Ελλάδα: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για κακοκαιρία εξπρές

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος κάνει λογο για κακοκαιρία εξπρές την Τρίτη 17/02/2026 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε «ήδη κορεσμένα εδάφη».

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος, η κακοκαιρία την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες θα είναι «εξπρές ως προς τη διάρκεια, όχι όμως απαραίτητα ως προς την ένταση σε τοπική κλίμακα».

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Καλλιάνος με ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει τα εξής: «Την Τρίτη έρχεται κακοκαιρία εξπρές αλλά με τοπικά υψηλά Rain Rates σε ήδη κορεσμένα εδάφη.

Η Τρίτη 17 Φεβρουαρίου θα χαρακτηρίζεται από ένα γρήγορο αλλά δυναμικό σύστημα. Πρόκειται για κακοκαιρία express ως προς τη διάρκεια, όχι όμως απαραίτητα ως προς την ένταση σε τοπική κλίμακα.

Το αίτιο θα είναι ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην περιοχή της Αδριατικής και θα κινηθεί ανατολικά – νοτιοανατολικά, προσεγγίζοντας και διασχίζοντας τις βόρειες περιοχές της χώρας μας μέσα σε περίπου 24-36 ώρες.

Η πίεση στο κέντρο του χαμηλού εκτιμάται κοντά στα 995 hPa, με πιθανή περαιτέρω εμβάθυνση ακόμη και στα 992–991 hPa κατά τη διέλευση.

Η κυκλοφορία των ανέμων θα είναι αντίθετη από τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού, ένδειξη ότι το κέντρο του χαμηλού θα βρίσκεται στον ελλαδικό χώρο.

Πρόκειται για κλασικό μηχανισμό δυναμικής σύγκλισης και έντονης ανοδικής κίνησης, που ευνοεί ανάπτυξη κατακόρυφων νεφικών μαζών.

Κατά τη διάρκεια της Τρίτης, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως τα πιο επίμονα και δυνητικά ισχυρά φαινόμενα θα εντοπίζονται:

–Σε τμήματα των Επτανήσων

-Στην Ήπειρο

-Στη Δυτική Στερεά

-Στη Δυτική, Κεντρική και Νότια Πελοπόννησο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



