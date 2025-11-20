Καιρός: Κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας, πότε έρχονται τα πρώτα χιόνια

Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας έως 12 βαθμούς, ποια ημέρα θα «παγώσει» η Πάτρα.

20 Νοέ. 2025 9:11
Pelop News

Τουχτερό αναμένεται το Σαββατοκύριακο 22 – 23/11/2025, καθώς αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πρώτα χιόνια στα βουνά, με πολικές αέριες μάζες εισέρχονται στη χώρα σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικες εκτιμήσεις για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Ειδικότερα, τα πρώτα αξιόλογα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά, ενώ δεν αποκλείεται να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ιδιαίτερα στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα.

Παράλληλα, οι βροχές θα συνεχιστούν στα βορειοδυτικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Τα έντονα φαινόμενα σήμερα Πέμπτη 20/11/2025, θα εντοπίζονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, με ισχυρές καταιγίδες και βροχές.

Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς τα ανατολικά, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένονται χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, με την πολική αέρια μάζα να περνά οριακά από τα βορειότερα τμήματα της χώρας μας.

Έρχονται κρύο και χιόνια από την Κυριακή 23/11

Σταδιακή αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας και τα πρώτα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά τμήματα της βόρειας ηπειρωτικής χώρας

Οι εκτιμώμενες θερμοκρασίες την Κυριακή 23/11 για 5 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

-Αθήνα

Πρωί: 13–14 °C
· Μεσημέρι: 18–19 °C
· Βράδυ: 12–15 °C

-Θεσσαλονίκη

Πρωί: 11–12 °C
· Μεσημέρι: 18–19 °C
· Βράδυ: 10–15 °C

-Πάτρα

Πρωί: 13 °C
Μεσημέρι: 16–17 °C
· Βράδυ: 11–14 °C

-Ηράκλειο (Κρήτη)

Πρωί: 15 °C
· Μεσημέρι: 21–22 °C
· Βράδυ: 17–19 °C

-Λάρισα

Πρωί: 9–11 °C
· Μεσημέρι: 16–18 °C
· Βράδυ: 10–14 °C

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η θερμοκρασία θα επανέλθει μετά από περίπου δέκα ημέρες σε φυσιολογικές τιμές.

