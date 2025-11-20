ΒΙΝΤΕΟ κατολισθήσεις βράχων στο Ζαγόρι, πλημμύρες σε Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα

Σοβαρά προβλήματα σε Ήπειρο και Θεσπρωτία, με πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων.

ΒΙΝΤΕΟ κατολισθήσεις βράχων στο Ζαγόρι, πλημμύρες σε Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα φωτογραφία αρχείου
20 Νοέ. 2025 8:59
Pelop News

Προβλήματα σε Ήπειρο και Θεσπρωτία προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν.  Κατγράφηκαν κατολισθήσεις βράχων στο Ζαγόρι και πλημμύρες σε Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα.

Κατολίσθηση βράχων σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει τη Μπαλντούμα με τους Μηλιωτάδες, προκαλώντας προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με ενημέρωση από τις τοπικές Αρχές, το περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης 19/11/2025.

Σε δύο διαφορετικά σημεία της Ηπείρου οργανώθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς τέσσερα άτομα βρέθηκαν αποκλεισμένα από τα ορμητικά νερά ρεμάτων.

Πλημμύρες στην Ηγουμενίτσα

Στην Ηγουμενίτσα, τα φρεάτια φράχτηκαν από φύλλα και φερτά υλικά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγεια και δρόμοι.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε αρκετές κλήσεις για αντιμετώπιση των πλημμυρών. Δύο κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς ανάγκασαν σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην τοπική μετακίνηση.

Επιπλέον, πλημμύρες επηρέασαν την κυκλοφορία στον δρόμο προς τη λωρίδα της Σαγιάδας και το χωριό Μαυρούδι, ενώ οι Αρχές συνιστούν στους οδηγούς αυξημένη προσοχή και χρήση εναλλακτικών διαδρομών.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:22 Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στη Γ. Παπανδρέου
9:21 Ρίζες δένδρων στην αποχέτευση
9:16 Κοντά σε ανανέωση με τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
9:11 Καιρός: Κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας, πότε έρχονται τα πρώτα χιόνια
9:07 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Άντζελα Κολλυροπούλου στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
8:59 ΒΙΝΤΕΟ κατολισθήσεις βράχων στο Ζαγόρι, πλημμύρες σε Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα
8:56 Σήμερα η πολιτική κηδεία Φλαμπουράρη: Ο επικήδειος Τσίπρα και η «όλη Αριστερά»
8:51 ΟΠΕΚΕΠΕ – Χατζηδάκης: Ηρθε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταβολή των επιδοτήσεων
8:43 Αδωνις Γεωργιάδης για Καραναστάση: «Διορίστηκε βουλευτής από την Κωνσταντοπούλου, δεν εξελέγη»
8:30 Πάτρα: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος για βιασμό 12χρονης – Τι λέει ο δικηγόρος του στην «Π»
8:25 Τα βλέμματα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταθέτουν «φραπές» και «χασάπης»
8:17 Σπάτα Δυτικής Αχαΐας: Όλοι γνώριζαν ότι το αγοράκι ήταν θύμα δυστυχήματος με «γουρούνα»
8:16 Εννέα χρόνια χωρίς τον Κωστή Στεφανόπουλο – Ο Πρόεδρος που τίμησε το αξίωμα και αγάπησαν οι Έλληνες
8:10 Σήμερα η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής
8:05 Πάτρα: Ο Νικολόπουλος ζητά δημοψήφισμα για το τρένο
8:01 Τα Τρίκαλα φωταγώγησαν το υψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο ΦΩΤΟ
8:01 Κρήτη: Τρεις επιχείρησεις διασώσεις 100 μεταναστών
7:55 Πάτρα: «Μονάδα» ινδικής κάνναβης στο Γλαύκο – Πώς η ΕΛΑΣ εντόπισε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο
7:53 Αστατος ο καιρός σήμερα 20/11, που θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:48 Επειγόντως θεραπεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ