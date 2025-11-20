ΒΙΝΤΕΟ κατολισθήσεις βράχων στο Ζαγόρι, πλημμύρες σε Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα

Προβλήματα σε Ήπειρο και Θεσπρωτία προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν. Κατγράφηκαν κατολισθήσεις βράχων στο Ζαγόρι και πλημμύρες σε Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα.

Κατολίσθηση βράχων σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει τη Μπαλντούμα με τους Μηλιωτάδες, προκαλώντας προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με ενημέρωση από τις τοπικές Αρχές, το περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης 19/11/2025.

Σε δύο διαφορετικά σημεία της Ηπείρου οργανώθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς τέσσερα άτομα βρέθηκαν αποκλεισμένα από τα ορμητικά νερά ρεμάτων.

Πλημμύρες στην Ηγουμενίτσα

Στην Ηγουμενίτσα, τα φρεάτια φράχτηκαν από φύλλα και φερτά υλικά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγεια και δρόμοι.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε αρκετές κλήσεις για αντιμετώπιση των πλημμυρών. Δύο κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς ανάγκασαν σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην τοπική μετακίνηση.

Επιπλέον, πλημμύρες επηρέασαν την κυκλοφορία στον δρόμο προς τη λωρίδα της Σαγιάδας και το χωριό Μαυρούδι, ενώ οι Αρχές συνιστούν στους οδηγούς αυξημένη προσοχή και χρήση εναλλακτικών διαδρομών.

