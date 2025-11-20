Κέρκυρα: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές, δένδρο έπεσε σε νεκροταφείο ΦΩΤΟ

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα. Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές.

Κέρκυρα: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές, δένδρο έπεσε σε νεκροταφείο ΦΩΤΟ
20 Νοέ. 2025 10:47
Pelop News

Η έντονη βροχόπτωση αλλά και οι δυνατοί άνεμοι που έπληξαν χθες το βράδυ Τετάρτη 19/11/2025, την Κέρκυρα, προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα. Χωρίς ρεύμα παραμένουν πολλές περιοχές του νησιού όπως η  Μεσσογγή, Μπενίτσες, Κανάλια, Βιταλάδες και Αργυράδες λόγω της κακοκαιρίας.

ΒΙΝΤΕΟ κατολισθήσεις βράχων στο Ζαγόρι, πλημμύρες σε Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα

Συγκεκριμένα προβλήματα έχουν προκληθεί στην περιοχή Κανάλια από πτώση μεγάλου δέντρου στον δρόμο που παρέσυρε και καλώδια του ρεύματος. Στο σημείο βρίσκεται η Πολιτική Προστασία και η υπηρεσία πρασίνου του δήμου καθώς και η αστυνομία που ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Επίσης κυπαρίσσια έπεσαν στο δημοτικό νεκροταφείο καταστρέφοντας μνήματα, σύμφωνα με το ERTNews.

Κέρκυρα: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές, δένδρο έπεσε σε νεκροταφείο ΦΩΤΟ

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο έχουν προκληθεί εξαιτίας κατολισθήσεων στην Πόρτα Σινιών στην περιοχή Κόκκινη, και στους Καρουσάδες στη Βόρεια Κέρκυρα ενώ στο Νότο κατολισθήσεις δημιούργησαν προβλήματα στις περιοχές Βιταλάδες, Πεντάτι. Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε στο ποτάμι της Μεσογγής. Πτώσεις δέντρων είχαμε ακόμη στις περιοχές Μώλος Λευκίμμης, Σιναράδες, Στογγυλή,  Κανόνι.

Μόνο με πλοία κλειστού τύπου πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς και από Ηγουμενίτσα και σήμερα, λόγων των θυελλωδών ανέμων. Κλειστό παραμένει το λιμάνι της Λευκίμμης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:30 Ο Κυρανάκης στα Καλάβρυτα για τον Οδοντωτό – Τι είπε ο δήμαρχος Θανάσης Παπαδόπουλος
13:27 Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα στο έλεος της κακοκαιρίας: Πλημμύρες, υπερχειλίσεις και εκτεταμένες ζημιές σε Ήπειρο, Κέρκυρα και Καστοριά
13:27 Το αναπηρικό κίνημα σε θέση μάχης – Συγκέντρωση στις 3 Δεκεμβρίου στην Πάτρα
13:23 Ξεκινούν οι εγγραφές για τον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας
13:19 Πάτρα: Ο εορτασμός της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων – Οι δράσεις της Περιφέρειας
13:11 Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Συγκλονίζει η χήρα – Μιλά για δύο προηγούμενες επιθέσεις
13:09 Ελβετία: Αναζητά 85.000 εργαζόμενους, οι μισθοί ξεκινούν από 3.500 ευρώ
13:05 Αγρίνιο: Σύλληψη δύο ανδρών για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης – Αναζητείται συνεργός ΦΩΤΟ
13:01 Ο Τσιτσιπάς πήρε κλήση λόγω ταχύτητας, δείτε με πόσο έτρεχε
12:57 Ποινική δίωξη στη Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση – Οδηγείται στο Αυτόφωρο
12:55 Πάτρα: Νέο περιστατικό βανδαλισμού στο σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου – Δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες ξηλώθηκαν τα προστατευτικά ΦΩΤΟ
12:50 Ζητούμενο η βελτίωση για τον Προμηθέα
12:42 Βορειοδυτική Ελλάδα: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Προβλήματα ήδη σε Ήπειρο και Ιόνιο
12:31 Λουτράκι: Καταγγελία δασκάλας για «θωπεία» από 6χρονο – ΕΔΕ και προανακριτική έρευνα
12:21 Αίγιο: 18χρονος και 15χρονος κατηγορούνται για επίθεση σε 17χρονο – Στο νοσοκομείο το θύμα
12:20 Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, το μήνυμα Πιερρακάκη
12:13 Οι τελικές ημερομηνίες για πληρωμές των συντάξεων του Δεκεμβρίου
12:06 Ξεκινούν οι εγγραφές για τον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας, τι δηλώνουν οι φορείς
12:01 Πρεμιέρα για τις «έξυπνες κάμερες»: Ψηφιακή κλήση στον Τσιτσιπά για ταχύτητα 210 χλμ./ώρα
12:00 Πάτρα – Ανάπλαση Λαδόπουλου: Αντίστροφη μέτρηση για τη σύμβαση μιας νέας πολιτείας διοίκησης, πολιτισμού και αναψυχής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ