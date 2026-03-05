Καιρός: Μας τα «μουσκεύει» ο Μάρτιος, πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σε φάση αστάθειας εισέρχεται ο καιρός στην Ελλάδα την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2025, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα της χώρας, την παρουσία αφρικανικής σκόνης σε σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις και την περιορισμένη ορατότητα σε περιοχές των δυτικών ηπειρωτικών τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Αρχικά θα επικρατούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν στα κεντρικά, βόρεια και ανατολικά τμήματα. Από το μεσημέρι και μετά αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε τοπικό επίπεδο στις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σε τμήματα της Εύβοιας και πιθανώς σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς.

Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα παραμείνουν αυξημένες σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά μειωμένη στα δυτικά, κυρίως κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 16 °C, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 0 έως 17-19 °C, στην Ήπειρο από 2 έως 16-17 °C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 18-20 °C, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 18-21 °C τοπικά, στα Επτάνησα από 7 έως 16-17 °C, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 5 έως 16-18 °C και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και την Κρήτη από 7 έως 18-20 °C.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική (Αθήνα) θα επικρατούν λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν, με πιθανότητα ασθενούς βροχής αργά το βράδυ, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 10 έως 18-19 °C.

Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα πυκνώσουν προοδευτικά, με πιθανότητα παροδικών βροχών το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς μεταβλητοί και η θερμοκρασία από 7 έως 17 °C.

Αστάθια και στην Πάτρα με νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 °C, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Εξέλιξη τις επόμενες ημέρες

Η αστάθεια θα διατηρηθεί και την Παρασκευή 6/3 με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και την Εύβοια, ενώ από το Σάββατο 7/3 αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά, ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο (7-8 μποφόρ τοπικά) και ασθενείς χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Την Κυριακή 8/3 και τη Δευτέρα 9/3 ο καιρός θα βελτιωθεί, με γενικά αίθριο σκηνικό, επίμονους βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς σημαντική μεταβολή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



