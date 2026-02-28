Καιρός: Με ήλιο αλλά και 7 μποφόρ αποχαιρετά ο Φεβρουάριος – Πού θα βρέξει σήμερα, η πρόγνωση για την Πάτρα

Αίθριος θα παραμείνει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με διαστήματα αυξημένων νεφώσεων κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ασθενείς τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα νοτιοδυτικά, ενώ φαινόμενα μικρής έντασης αναμένονται κατά τόπους και σε ηπειρωτικές περιοχές, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στο Ιόνιο και σε ηπειρωτικές περιοχές νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, ενώ στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθεί παγετός τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν ανατολικοί 3 έως 4 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 5. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στα βόρεια τους 11 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά την Πάτρα, για σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους από τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν Βόρειοι – ΒορειοΔυτικοί εντάσεως έως και 3 Μποφόρ για να εξελιχθούν σε Βορειο Ανατολικούς – Ανατολικούς τις βραδινές ώρες. Το ποσοστό της υγρασίας θα ξεπεράσει το 80%.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Με ανοιξιάτικες τάσεις θα μπει ο Μάρτιος, καθώς αύριο Κυριακή, 1η Μαρτίου προβλέπεται ηλιοφάνεια αλλά και αύξηση της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι ο καθαρός ουρανός με τη θερμοκρασία να κινείται από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Αύξηση θα παρουσιαστεί και στην ένταση των ανέμων που θα πνέουν Βόρειοι έως και 4 Μποφόρ. Το ποσοστό της υγρασίας θα ξεπεράσει το 70% τις βραδινές ώρες.

Αναλυτικά ο καιρός ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στις δυτικές

Κυκλάδες και την Κρήτη και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Ασθενείς τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις δυτικές Κυκλάδες και τη νότια Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



