Καιρός: Με ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις μας αφήνει ο Φεβρουάριος, πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ο καιρός στην Ελλάδα θα είναι κατά κύριο λόγο αίθριος, με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα πυκνώνουν. Σε ορισμένες περιοχές αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, ιδιαίτερα στα βορειοανατολικά, όπου θα κυμανθεί από 11 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 14 έως 16 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά και νότια θα αγγίξει τους 17 έως 18 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Αρχικά αίθριος, από προμεσημβρινές ώρες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3-5, από μεσημέρι βόρειοι βορειοανατολικοί 4-6 στα ανατολικά. Θερμοκρασία 6-16 βαθμοί.

Θεσσαλονίκη: Αρχικά αίθριος, από προμεσημβρινές ώρες λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4-6, εξασθένηση μεσημέρι, απόγευμα ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3-5. Θερμοκρασία 3-14 βαθμοί.

Πάτρα: Γενικά αίθριος καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 17 βαθμούς Κελσίου, άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη : Γενικά αίθριος καιρός στη δυτική Μακεδονία με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών στα ανατολικά έως το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 4-6 μποφόρ, από το απόγευμα ανατολικοί 4-5. Θερμοκρασία από 1 έως 14 βαθμούς, 2-3 βαθμούς χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία και Θράκη.

Στα νησιά του Ιονίου, Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, που από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο θα πυκνώσουν με ασθενείς βροχές. Άνεμοι βόρειοι 3-4, στο Ιόνιο 5-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 17-18 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, που από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο θα πυκνώσουν με ασθενείς βροχές. Άνεμοι βόρειοι 3-4, στο Ιόνιο 5-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 17-18 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου. Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο: Αρχικά αίθριος, από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στα ανατολικά και νότια. Άνεμοι βόρειοι 3-5, τοπικά 6, από απόγευμα ανατολικοί βορειοανατολικοί 4-6. Θερμοκρασία 4-17 βαθμοί.

Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο: Αρχικά αίθριος, από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στα ανατολικά και νότια. Άνεμοι βόρειοι 3-5, τοπικά 6, από απόγευμα ανατολικοί βορειοανατολικοί 4-6. Θερμοκρασία 4-17 βαθμοί.

Στις Κυκλάδες και Κρήτη: Αίθριος με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν γρήγορα στις Κυκλάδες και απόγευμα στην Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Άνεμοι βόρειοι 4-6, από απόγευμα βόρειοι βορειοανατολικοί 5-7. Θερμοκρασία 9-17, τοπικά 18 στη νότια Κρήτη.

Στα νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς βροχές, βελτίωση απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 4-6, τοπικά 7. Θερμοκρασία 10-17 βαθμοί, χαμηλότερη στα βόρεια.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Παρασκευή 27/2

Στην Πελοπόννησο και νότιο Ιόνιο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες σε κεντρική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά και Κρήτη. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί-βράδυ δυτικά-βόρεια. Άνεμοι δυτικά μεταβλητοί 3-4 (πρωί ανατολικοί νοτιοανατολικοί έως 5), ανατολικά βόρειοι 3-5, Αιγαίο 6-7. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, 11-12 βορειοανατολικά, 13-15 αλλού, τοπικά 16-17 δυτικά ηπειρωτικά, Ιόνιο, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Παγετός τοπικά κεντρικά-βόρεια πρωινές ώρες.

Το Σάββατο 28/2

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες σε Ιόνιο, ηπειρωτικά (εκτός ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης), Εύβοια, Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα δυτικά-βόρεια. Άνεμοι δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3-5, ανατολικά βόρειοι 3-5, Αιγαίο τοπικά 6. Θερμοκρασία σταθερή, παγετός τοπικά βόρεια πρωινές ώρες.

Την Κυριακή 1/3

Βόρεια ηπειρωτικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις πρωί. Υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και πρωί Ιόνιο-δυτική Πελοπόννησο. Απόγευμα βελτίωση, φαινόμενα περιορίζονται σε Κρήτη-Δωδεκάνησα. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα δυτικά-βόρεια. Άνεμοι δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3-5, ανατολικά βόρειοι 3-5, Αιγαίο 6-7. Θερμοκρασία μικρή άνοδος βορειοδυτικά.

Τη Δευτέρα 2/3

Κρήτη και Δωδεκάνησα παροδικά νεφώσεις με τοπικές βροχές πρωί. Υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος. Τοπικά ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα δυτικά ηπειρωτικά πρωί-βράδυ. Άνεμοι δυτικά μεταβλητοί 3-4, ανατολικά βόρειοι 3-5, Αιγαίο τοπικά 6. Θερμοκρασία μικρή άνοδος.

