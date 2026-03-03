Καιρός: «Μυρίζει» άνοιξη, πότε και πού έρχονται βροχές, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, ο καιρός στην Ελλάδα θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Στα δυτικά και βόρεια τμήματα οι νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές τις πρωινές ώρες, ενώ τοπικά θα σχηματιστούν ομίχλες κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, περιορίζοντας την ορατότητα.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι στο Ιόνιο και στο Αιγαίο θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ τοπικά.

Η θερμοκρασία θα καταγράψει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 17-19 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα, με τοπικές μέγιστες τιμές έως τους 20 βαθμούς στα κεντρικά ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή (σήμερα, Τρίτη 3/3)

Μακεδονία, Θράκη : Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 5-17 °C.

: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 5-17 °C. Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος : Αίθριος με αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές πρωινά. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, από μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 6-19 °C (2-3 °C χαμηλότερη στο εσωτερικό Ηπείρου).

: Αίθριος με αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές πρωινά. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, από μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 6-19 °C (2-3 °C χαμηλότερη στο εσωτερικό Ηπείρου). Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος : Αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, πρόσκαιρα δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ στα νότια. Θερμοκρασία 5-19 °C (τοπικά 20 °C στα βόρεια).

: Αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, πρόσκαιρα δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ στα νότια. Θερμοκρασία 5-19 °C (τοπικά 20 °C στα βόρεια). Κυκλάδες, Κρήτη : Αίθριος με αραιές νεφώσεις. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 9-18 °C.

: Αίθριος με αραιές νεφώσεις. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 9-18 °C. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα : Αίθριος με αραιές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ, από βράδυ έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 9-19 °C (2-3 °C χαμηλότερη στα βόρεια).

: Αίθριος με αραιές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ, από βράδυ έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 9-19 °C (2-3 °C χαμηλότερη στα βόρεια). Αττική : Αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 6-19 °C.

: Αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 6-19 °C. Θεσσαλονίκη : Αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις πρωινά. Άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, από απόγευμα νοτιοανατολικοί ίδιας έντασης. Θερμοκρασία 5-17 °C.

: Αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις πρωινά. Άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, από απόγευμα νοτιοανατολικοί ίδιας έντασης. Θερμοκρασία 5-17 °C. Πάτρα: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πιθανον το απόγευμα. Άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 17 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Εξέλιξη τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 4/3: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, βαθμιαία πυκνότερες στα δυτικά και νότια. Πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά μεσημέρι-απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 4-5 μποφόρ, τοπικά 6 στο Αιγαίο. Μικρή πτώση θερμοκρασίας: 14-16 °C βόρεια, 17-19 °C (τοπικά 19 °C νότια).

Πέμπτη 5/3: Λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά και βόρεια με τοπικές βροχές ή όμβρους από μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες βράδυ βόρεια. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ δυτικά-κεντρικά-βόρεια, βόρειοι 4-5 μποφόρ αλλού. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 6/3: Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ηπειρωτικά μεσημέρι-απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ (τοπικά 5 στο Αιγαίο), βαθμιαία ανατολικοί 6-7 μποφόρ βορειοανατολικά. Θερμοκρασία σταθερή.

Σάββατο 7/3: Αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, Σποράδες, Κυκλάδες και Κρήτη με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες παραθαλάσσια. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες νότια με βροχές νοτιοανατολικά. Πιθανές πρόσκαιρες χιονοπτώσεις κεντρικά-βόρεια ορεινά. Άνεμοι ανατολικοί 4-6 μποφόρ δυτικά-νότια, βόρειοι 5-7 (τοπικά 8 στο Αιγαίο) ανατολικά. Πτώση θερμοκρασίας.

