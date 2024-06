Καιρός: Οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα ΒΙΝΤΕΟ

Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται και σήμερα, Πέμπτη 13 Ιουνίου, οι θερμοκρασίες, σύμφωνα με τις μετρήσεις του meteo.gr ενώ από αύριο, Παρασκευή 14 Ιουνίου, αναμένεται να πέσει η θερμοκρασία και να δροσίσει ελαφρώς.

Επίσης, σύμφωνα με το meteo.gr, σε Κρανίδι, Άγιους Πάντες Χανίων, Πλώρα Ηρακλείου, Τανάγρα, Σπάρτη, Ακρωτήρι Χανίων και Νέα Οδό Θήβας η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Οι 8 περιοχές με τις μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα:

Το meteo.gr επίσης, έδωσε και τις περιοχές με τις ελάχιστες θερμοκρασίες σήμερα. Στη Βλάστη Κοζάνης καταγράφηκαν 12,6 βαθμοί Κελσίου.

Οι 8 περιοχές με τις ελάχιστες θερμοκρασίες σήμερα:

Βίντεο με την αφρικανική σκόνη και το πώς κάλυψε τη χώρα

Πάντως, η αφρικανική σκόνη, σε συνδυασμό με τη ζέστη, κάνουν αποπνικτική την ατμόσφαιρα σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Copernicus για την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, η Υπηρεσία Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας Copernicus Αtmosphere Monitoring Service (CAMS), προειδοποιεί για ένα νέο επεισόδιο σκόνης στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο που είναι σε εξέλιξη. Το επεισόδιο προβλέπεται να κορυφωθεί σήμερα και αύριο με αυξημένη συγκέντρωση σωματιδίων PM10, ακόμα και στην επιφάνεια της θάλασσας.

Από την αρχή της εβδομάδας, οι προβλέψεις CAMS έδειχναν επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα που διασχίζει την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο και έχει ως αποτέλεσμα υψηλές συγκεντρώσεις PM10 στην επιφάνεια σε περιοχές όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ελλάδα.

🌍💨 According to our #CopernicusAtmosphere forecast, the eastern Mediterranean region will experience a significant #SaharanDust intrusion over the next few days, increasing in intensity on 13-14 June.

Read more here 👉 https://t.co/vDU3GMSP0p pic.twitter.com/nvEYDSfpYu

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) June 13, 2024