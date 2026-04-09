Καιρός Πάσχα 2026: Ποιες οι συνθήκες το Σάββατο και την Κυριακή

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός έως και το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας θα παραμείνει γενικά ήπιος, χωρίς ακραία φαινόμενα που να επηρεάζουν τις εορταστικές εκδηλώσεις. Οι όποιες βροχές θα είναι τοπικές και πρόσκαιρες, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Εναλλαγές καιρού μέχρι το Μεγάλο Σάββατο

Μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, το σκηνικό του καιρού θα χαρακτηρίζεται από εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων στο σύνολο της χώρας. Κατά διαστήματα θα σημειώνονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και της Κρήτης.

Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα αναμένεται περισσότερη ηλιοφάνεια και καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Χωρίς βροχές η Ανάσταση – Προσοχή στο κρύο

Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι δεν προβλέπονται βροχοπτώσεις ούτε κατά την περιφορά του Επιταφίου ούτε το βράδυ της Ανάστασης. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες έως το Μεγάλο Σάββατο θα κυμαίνονται:

γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και κεντρικά,

κοντά στους 20 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα,

περίπου στους 20 βαθμούς στην Κρήτη.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις πρωινές και βραδινές ώρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα πέφτουν σε μονοψήφια επίπεδα, με περιοχές της βορειοανατολικής χώρας, όπως η Ξάνθη, να καταγράφουν ακόμη και 5-6 βαθμούς Κελσίου.

Ανοιξιάτικη Κυριακή του Πάσχα

Ακόμη πιο ευχάριστες είναι οι προβλέψεις για την Κυριακή του Πάσχα, καθώς ο καιρός θα παρουσιάσει σαφή βελτίωση. Η ημέρα αναμένεται ηλιόλουστη, με ανοιξιάτικες συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους, ενισχύοντας τη θερμοκρασία, η οποία θα φτάσει τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου. Οι εντάσεις των ανέμων θα παραμείνουν ασθενείς έως μέτριες, στα 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, καθιστώντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις ευνοϊκές.

Άνοδος θερμοκρασίας τη Δευτέρα του Πάσχα

Η τάση για τη Δευτέρα του Πάσχα δείχνει περαιτέρω βελτίωση, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες που θα θυμίζουν αρχές καλοκαιριού.

