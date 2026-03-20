Καιρός: Πότε σταματά η κακοκαιρία, πού θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους ενισχυμένους ανέμους. Τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν ύφεση έως το μεσημέρι σήμερα Παρασκευή, ωστόσο η αστάθεια θα διατηρηθεί μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Τα πιο έντονα φαινόμενα καταγράφονται στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις σημειώνονται σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα Χανιά, ενώ στην Κάρυστο οι ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, τα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια θα επιμείνουν έως και σήμερα, με σταδιακή εξασθένηση. Καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ από το Σάββατο η δραστηριότητα θα περιοριστεί σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Παρά τη βελτίωση, ο καιρός θα παραμείνει άστατος την Κυριακή και τη Δευτέρα, με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν κατά διαστήματα σε ορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, η θερμοκρασία έχει σημειώσει πτώση, με χαμηλές τιμές κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες επηρεάζονται από τον συνδυασμό τριών συστημάτων: βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να κορυφωθεί την Παρασκευή, ενώ σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται από το Σαββατοκύριακο.

Ο καιρός σήμερα

Νεφώσεις επικρατούν στο Αιγαίο και την Κρήτη, οι οποίες θα συνοδεύονται από βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη μεγαλόνησο. Στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Στην Αττική, αναμένονται παροδικές βροχές έως το πρωί με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 12°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 14°C. Στην Πάτρα, το κρύο θα είναι αισθητό με μέγιστη τιμή τους 12°C. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ.

Το σκηνικό του Σαββάτου (21/03) Το Σάββατο ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος στα ανατολικά και νότια. Τοπικές βροχές αναμένονται σε Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, Σποράδες και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει αυξημένη στην ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 17°C στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα.

Η τάση για την Κυριακή (22/03) Την Κυριακή οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές των ανατολικών και νοτίων τμημάτων. Τις μεσημβρινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν όμβροι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν ελαφρώς, πνέοντας στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

