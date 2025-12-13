Καιρός: Ψυχρή εισβολή και τοπικές βροχές σήμερα – Πού αλλάζει το σκηνικό, η πρόβλεψη για την Πάτρα

Σε πιο χειμωνιάτικο σκηνικό μπαίνει σήμερα η χώρα, καθώς η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά και ο καιρός παρουσιάζει εναλλαγές, από αίθριες συνθήκες έως τοπικές βροχές, ανάλογα με την περιοχή. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν και ασθενείς βροχές αναμένονται στη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Στις Σποράδες δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη επικράτεια ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγα τοπικά σύννεφα. Ωστόσο, νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά όπου θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 4 με 5 και κατά τόπους στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα στα βόρεια, αγγίζοντας το πολύ τους 14 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα έως 19–20 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά την Πάτρα, για σήμερα Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, προβλέπεται αίθριος καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 17 Κελσίου. Ο ουρανός θα είναι καθαρός ενώ οι άνεμοι θα πνέουν Βορειοδυτικοί έως 3 Μποφόρ. Το ποσοστό της υγρασίας θα φτάσει στο 87%.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Ανάλογη θα είναι η εικόνα του καιρού και αύριο Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, όμως θα έχουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα ο ουρανός θα είναι καθαρός ενώ θα υπάρξουν μικρά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας που θα παρατηρηθεί περιορισμένη ορατότητα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν Βόρειοι έως 1 Μποφόρ. Το ποσοστό της υγρασίας θα φτάσει το 95% τις βραδινές ώρες.

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού ανά περιοχή:

Μακεδονία & Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και λίγες ασθενείς βροχές στη Χαλκιδική.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την ανατολική

Στερεά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στις Σποράδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες και Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου & Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά και βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

H πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή (14/12)

Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός της Δευτέρας (15/12)

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί στις Σποράδες και στην Εύβοια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός της Τρίτης (16/12)

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός της Τετάρτης (17/12)

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα. Στα ανατολικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

