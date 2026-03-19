Καιρός: Στο «κόκκινο» η Δυτική Ελλάδα για καταιγίδες – Τριπλό μέτωπο με βροχές, κρύο και αφρικανική σκόνη

Σε ένα σύνθετο καιρικό σκηνικό έχει μπει η χώρα, με βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους ανέμους και αφρικανική σκόνη να συνθέτουν μια εικόνα που θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, πάντως, αφορά τις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού, με τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιδείνωσης.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, η χώρα βρίσκεται στο «σταυροδρόμι» τριών μετεωρολογικών φαινομένων: κακοκαιρία που έρχεται από την Ιταλία, ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία και σκόνη από την Αφρική. Όπως επισημαίνει, μέχρι και την Παρασκευή το μεγαλύτερο ύψος βροχής αναμένεται σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα, με βελτίωση από εκεί και πέρα.

Η ΕΜΥ, στην πρόγνωσή της για σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου, προβλέπει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και αργότερα στη δυτική Κρήτη. Μάλιστα, επισημαίνει ότι στο νότιο Ιόνιο και στη δυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η δυτική πλευρά της χώρας θα δεχθεί τη μεγαλύτερη πίεση από αυτή τη μεταβολή.

Δείτε πού θα βρέξει

Στο ίδιο διάστημα αναμένονται και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης, δίνοντας πιο χειμωνιάτικο τόνο στο σκηνικό. Το κρύο, σύμφωνα με τον Τσατραφύλλια, θα κορυφωθεί την Παρασκευή, ενώ από το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει ξανά.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, με την ΕΜΥ να προβλέπει στα ανατολικά και στο Αιγαίο εντάσεις έως και 8 μποφόρ, ενώ ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για παραμονή των βοριάδων μέχρι και το Σάββατο. Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν τη δυσκολία του καιρού κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Η ένταση των ανέμων

Σε ό,τι αφορά την αφρικανική σκόνη, η εικόνα είναι πιο ήπια σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Ο Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι βρίσκεται ήδη σε αποδρομή και από το Σαββατοκύριακο αναμένεται ουσιαστική υποχώρησή της, αν και η ΕΜΥ σημειώνει πως οι συνθήκες ευνοούν ακόμη τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον και την Παρασκευή.

Για τις επόμενες ημέρες, η γενική εικόνα παραμένει άστατη. Η ΕΜΥ προβλέπει ότι το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα θα επιμείνει η αστάθεια με τοπικές βροχές, όμβρους και λίγα χιόνια στα ορεινά. Με άλλα λόγια, η χώρα δεν βγαίνει αμέσως από την κακοκαιρία, αλλά περνά σε μια φάση πιο ήπιας, επίμονης αστάθειας.

