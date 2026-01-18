Καιρός: Στο «ψυγείο» η χώρα, έρχεται νέα κακοκαιρία από Τετάρτη, πού θα χιονίσει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Στο «ψυγείο» η χώρα, λόγω του έντονου κρύου από χθες Σάββατο, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και φαινόμενα όπως βροχές, χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Μέχρι την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 το σκηνικό παραμένει χειμερινό, ενώ από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου νέο βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα φέρει εντονότερα φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων χιονοπτώσεων στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά, σποραδικών καταιγίδων σε θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, καθώς και ισχυρών ανέμων.

Σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, νησιά βορείου Αιγαίου, Εύβοια, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές σε Κυκλάδες, Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5-7 μποφόρ, τοπικά 8 στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση, με μέγιστες τιμές 6-8 °C στα βόρεια ηπειρωτικά, 10 °C στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, 13-14 °C στα δυτικά και νησιά Ιονίου-Κυκλάδων, έως 15-16 °C μόνο στη νότια Κρήτη και Δωδεκάνησα. Παγετός τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός:Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινά-ημιορεινά τμήματα

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 6 και στα νότια θαλάσσια έως 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 9 με 10, τοπικά στα νότια έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τοπικά η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα στα δυτικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη έως 16.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βορειότερα τμήματα.όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, Ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 07 βαθμούς Κελσίου.

ΠΑΤΡΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με γενικά αίθριο σκηνικό και ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν αναμένονται σημαντικά φαινόμενα βροχής.

Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ, με μικρή ενίσχυση σε ορισμένα τμήματα.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου (πρωινές ώρες κρύο γύρω στους 4-7 °C, μέγιστη τιμή το μεσημέρι στους 11 °C περίπου).

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Δευτέρα 19/01 : Παρόμοιο σκηνικό με το σημερινό, τοπικές βροχές/χιονόνερο και χιονοπτώσεις σε ορεινά-ημιορεινά βόρεια-κεντρικά. Άνεμοι έως 8 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή θερμοκρασίας.

: Παρόμοιο σκηνικό με το σημερινό, τοπικές βροχές/χιονόνερο και χιονοπτώσεις σε ορεινά-ημιορεινά βόρεια-κεντρικά. Άνεμοι έως 8 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή θερμοκρασίας. Τρίτη 20/01 : Σταδιακή ενίσχυση φαινομένων σε πολλές περιοχές, χιονοπτώσεις σε ορεινά-ημιορεινά. Μικρή άνοδος θερμοκρασίας κυρίως νοτιοανατολικά.

: Σταδιακή ενίσχυση φαινομένων σε πολλές περιοχές, χιονοπτώσεις σε ορεινά-ημιορεινά. Μικρή άνοδος θερμοκρασίας κυρίως νοτιοανατολικά. Τετάρτη 21/01 : Επιδείνωση με βροχές σχεδόν παντού, σποραδικές καταιγίδες σε κεντρικά-νότια, εντονότερες χιονοπτώσεις σε κεντρικά-βόρεια ορεινά-ημιορεινά. Άνεμοι 6-9 μποφόρ σε ορισμένα τμήματα.

: Επιδείνωση με βροχές σχεδόν παντού, σποραδικές καταιγίδες σε κεντρικά-νότια, εντονότερες χιονοπτώσεις σε κεντρικά-βόρεια ορεινά-ημιορεινά. Άνεμοι 6-9 μποφόρ σε ορισμένα τμήματα. Πέμπτη 22/01: Βροχές και καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, νότιο-ανατολικό Αιγαίο, χιόνια σε δυτικά-κεντρικά ορεινά. Μικρή άνοδος θερμοκρασίας στα βόρεια-κεντρικά.

