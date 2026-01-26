Καιρός: Συνεχίζεται η κακοκαιρία και την Τρίτη – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Η κακοκαιρία θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα και αύριο, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές έως και τις απογευματινές ώρες, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία θα επιμείνει στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν πρόσκαιρα έως το μεσημέρι σε Μακεδονία και Θράκη.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι:

Έντονα έως το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου

Έως το μεσημέρι στην Κρήτη

Έως τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με τοπικές βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν:

Στα ανατολικά και νότια από νότιες – νοτιοδυτικές διευθύνσεις, 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ

Στα δυτικά και σταδιακά στο βόρειο Αιγαίο από βόρειες – βορειοδυτικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει:

Στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου

Στη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα βαθμιαία αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και μέχρι νωρίς το πρωί σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών νωρίς το πρωί. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 και στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλία και στη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στην Κρήτη 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στα νησιά ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Νότιοι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

